Экономика
Forbes«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19
Главный аргумент, который повторяют (в пользу шведской стратегии) — в тех странах, которые пошли по пути более жестких карантинных мер, будет дольше набираться объем антител или объем способности населения противостоять вирусу.
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Здоровье
Хорохордин перенес праздник алтайского народа на следующий год
Решение принято для профилактики коронавируса Межрегиональный праздник алтайского народа Эл Ойын перенесен на 2021 год, объявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин на очередном заседании оперативного штаба.
АМИТЕЛ 21:25
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
Происшествия
Анивчанин вымогал деньги у бизнесмена под угрозой расторжения муниципального контракта
Мужчина вымогал у местного бизнесмена крупную сумму денег, грозя проблемами при исполнении муниципального контракта.
РИА Сахалин-Курилы 20:34
Здоровье
Молочный завод в Назарове закрыли на карантин из-за заразившейся COVID
Завод «Назаровское молоко» в Красноярском крае закрыли на карантин из-за заболевшей коронавирусом сотрудницы.
КП - Красноярск 21:25
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Происшествия
СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
Известия 05:03
Общество
В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом
По последним данным федерального штаба, в России выявлено 272 тысячи инфицированных коронавирусом, с начала пандемии вылечились 63 тысячи человек, скончались более 2,5 тысяч.
Эхо Москвы 16 мая в 17:01
Армия и оружие
Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»
"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
Российская газета 01:36
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
Общество
Министр труда и соцзащиты заявил, что семьи с двумя детьми могут получить суммарно более 100 тысяч рублей
В эфире программы «Познер» на Первом канале министр добавил, что на выплаты семьям с детьми подано почти 8 миллионов заявлений.
Эхо Москвы 21:24
Авто
Toyota возродит кроссовер Venza
В США кроссовер появился в продаже в том же году, а в 2013 году прибыл в Россию с ценником 1,57 млн руб. Venza оснащалась 3, 5-литровым двигателем V6 мощностью 268 л. с. и 335 Нм крутящего момента и 2, 7-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами.
Авторамблер 12:39
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Forbes назвал самые недооцененные российские города
На первое место в рейтинге автор материала Джаред Ранахан поставил Екатеринбург. Он назвал город "третьей столицей" России.
RuNews24.ru вчера в 23:04
Общество
Строительство канатной дороги на Сахалине взято под контроль
Российская газета 19:00
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Игры
В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy
В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Политика
Россия рассказала о поставках аппаратов ИВЛ из США
Россия и США уже обсуждают, как пройдет отправка аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — помощь Вашингтона Москве.
Lenta.ru 06:16
Кино
Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен
Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
Piter.tv 01:51
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru 20:14
Общество
Петербуржцам запрещено прощание с покойными
Исключить осуществление ритуальных церемоний прощания со всеми умершими вне зависимости от установленного диагноза предписала санврач Наталья Башкетова предписала.
Piter.tv 16:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал поклонникам домашнюю теплицу
Артист рассказал, что идея завести собственную теплицу принадлежит именно Алле Борисовне.
RuNews24.ru 21:37
Армия и оружие
Пятый самолет с российскими военными медиками вылетел из Сербии
Самолет с российскими военными медиками и спецтехникой на борту вылетел из Белграда в Россию. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
Экономика сегодня вчера в 06:13
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Культура
Американские фестивали крафтового пива переходят в онлайн
Brewers Association отменила три знаковых мероприятия: ежегодную конференцию Craft Brewers Conference в Сан-Антонио, вашингтонскую выставку SAVOR, посвященную пиву и кулинарному искусству, и мероприятие для домашних пивоваров HomebrewCon.
Profibeer.ru 06:58
Общество
Дожди с грозами пройдут местами в Алтайском крае
По данным синоптиков, в ближайшие три дня в Алтайском крае местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
Алтайская правда 19:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева прокомментировала свое увольнение с НТВ
Накануне ряд СМИ сообщил о том, что Лера Кудрявцева была уволена с должности ведущей на телеканале НТВ.
Privet-Rostov.ru 01:07
Политика
Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Армия и оружие
В Японии создано подразделение космических операций
Первое подразделение космических операций создано в министерстве обороны Японии 18 мая, сообщает NHK World — Japan.
ИА Красная Весна 17:52