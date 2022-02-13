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Est-a-Tet: минимальную ставку по ипотеке обеспечит государственное субсидирование

В Est-a-Tet отметили рост ставок по стандартным жилищным займам.
Газета.Ru
В первом полугодии рост ипотечных ставок продолжится, предупреждают эксперты.
Lenta.ru
В Est-a-Tet представили схему покупки в кредит двухкомнатной квартиры за 10,87 миллиона рублей.
Lenta.ru
По программе «Семейная ипотека» покупатели могут взять кредит под 3,7 процента, тем самым уменьшив ежемесячный платеж почти на 30 тысяч, до 51,35 тысячи рублей.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитики объяснили, как взять ипотеку под 3,7 процента
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В агентстве Est-a-Tet назвали способ взять ипотечный кредит под 3,7 процента
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