Народные новостиСнижение оптовых цен на бензин позволит российским АЗС вернуть прибыльАвтозаправочные станции смогут вернуть утраченную прибыль в случае снижения оптовых цен на бензин, пишет «Российская газета» со ссылкой на аналитиков топливного рынка.Народные новостиВ Минэнерго сначала обещали, что цены на АЗС по итогам года не превысят уровня инфляции, но где-то со второй половины лета стали говорить о росте, близком к уровню инфляции.Российская газетаВ сентябре произошла некоторая коррекция стоимости автомобильного топлива вниз, благодаря которой общая инфляция почти догнала бензин.Российская газетаВернуть прибыль продавцам может либо снижение оптовых цен на рынке, либо увеличение государственного субсидирования путем пересмотра демпфирующего механизма.ПРАЙМЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиВЕСТИ: ПриморьеЭкономика сегодняРоссийская газетаФАНПодробнее о событииСнижение оптовых цен на бензин позволит российским АЗС вернуть прибыльНародные новости04:55Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу годаРоссийская газета22:00Самое цитируемоеРоссиян предупредили о продолжительном росте розничных цен на бензинФАН04:32Эксперты спрогнозировали ситуацию с бензином до конца 2021 года32CARS.ru03:24Аналитики дали прогноз по ситуации с ценами на бензин в РоссииФедералПресс02:41Как будет меняться цена на бензин до конца года?ПРАЙМ01:37Эксперт Лишневецкая: стабильная прибыль АЗС позволит снизить стоимость бензинаЭкономика сегодня04:23Показать ещёОценить5Поделиться