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Снижение оптовых цен на бензин позволит российским АЗС вернуть прибыль

Автозаправочные станции смогут вернуть утраченную прибыль в случае снижения оптовых цен на бензин, пишет «Российская газета» со ссылкой на аналитиков топливного рынка.
Народные новости
В Минэнерго сначала обещали, что цены на АЗС по итогам года не превысят уровня инфляции, но где-то со второй половины лета стали говорить о росте, близком к уровню инфляции.
Российская газета
В сентябре произошла некоторая коррекция стоимости автомобильного топлива вниз, благодаря которой общая инфляция почти догнала бензин.
Российская газета
Вернуть прибыль продавцам может либо снижение оптовых цен на рынке, либо увеличение государственного субсидирования путем пересмотра демпфирующего механизма.
ПРАЙМ

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Снижение оптовых цен на бензин позволит российским АЗС вернуть прибыль
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