Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе 2021 года выросла в 2,5 раза по сравнению с январем 2020 года, сообщил в пятницу Росстат. Показатель составил 113 166 человек против 45 255 человек годом ранее.

С чего всё началось В январе 2021 года зарегистрировано 47,3 тысячи браков, 42 тысяч разводов, родились 106,6 тысячи младенцев, умерли 219,8 тысячи человек, — говорится в сообщении Росстата. News.ru вчера в 10:02