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Интерфакс
Интерфакс

Естественная убыль населения РФ в январе выросла в 2,5 раза к 2020 году

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе 2021 года выросла в 2,5 раза по сравнению с январем 2020 года, сообщил в пятницу Росстат. Показатель составил 113 166 человек против 45 255 человек годом ранее.В источнике
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С чего всё началось
В январе 2021 года зарегистрировано 47,3 тысячи браков, 42 тысяч разводов, родились 106,6 тысячи младенцев, умерли 219,8 тысячи человек, — говорится
 в сообщении Росстата.
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