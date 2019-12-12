с чего всё началось

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на подсчеты экспертов Федеральной службы государственной статистики.

России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

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Киберспорт Анонсирована Senua’s Saga: Hellblade II Ninja Theory анонсировала Senua's Saga: Hellblade II. Игра будет доступна на Xbox следующего поколения — X Series.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей с 2020 года Если WhatsApp в настоящее время активен на вашем устройстве iOS 8, вы сможете использовать его до 1 февраля 2020 года, — уточнили в разработчики мессенджера.

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