Общество
Газета.RuРоссии предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек. Об этом информирует РИА "Новости" со ссылкой на подсчеты экспертов Федеральной службы государственной статистики.
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с чего всё началось
Миграционный приток за январь—сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе—сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (.pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.РБКвчера в 22:00
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