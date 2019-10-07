Экономика
Рифей-ПермьЕстественная убыль населения в России сохранится до 2023 года
К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек. Для сравнения в 2018 году она составляла 146,8 миллиона человек. Также через пять лет численность трудоспособного населения должна вырасти до 85,3 миллиона человек.
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с чего всё началось
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.ТАССвчера в 19:07
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Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Спорт
Глава РУСАДА считает, что Россию могут отстранить от двух Олимпиад
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российскую сборную могут не допустить до двух Олимпийских игр подряд.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
Авто
Кроссоверы BMW X5 М и Х6 М оказались доступнее конкурентов
Старт российских продаж для «заряженных» кроссоверов BMW X5 M и Х6 М намечен на 2 мая 2020 года.
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Шоу-бизнес
Петросян попал в свою квартиру впервые после развода со Степаненко
Политика
Сегодня день рождения отмечает Владимир Путин
Накануне дня рождения президент побывал в сибирской тайге. Там он наслаждался осенней природой и собирал грибы.
Армия и оружие
В Китае: Американская МБР «Trident II» в 10 раз надёжнее «Булавы»
СМИ из КНР сравнило МБР Trident II, которые несут подводные крейсера «Огайо», с российской «Булавой», носителем которой являются ПЛ проекта «Борей».
Армия и оружие
Трамп считает, что Россия и КНР не рады его решению о выводе войск из Сирии
Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай не рады его решению вывести американские войска из северной Сирии, где они находятся с 2014 года вопреки позиции официального Дамаска.
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Происшествия
Экс-депутата Рады могут арестовать на Украине
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины попросило суд взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского, сообщили 7 октября «Украинские новости».
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Хоккей
«Металлург» с сухим счетом обыграл «Салават Юлаев»
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5500-й серии
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
Космос
«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
Наука
В Арктике обнаружили рекордный выброс метана
Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики.
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.