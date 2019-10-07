Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.

с чего всё началось

К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек. Для сравнения в 2018 году она составляла 146,8 миллиона человек. Также через пять лет численность трудоспособного населения должна вырасти до 85,3 миллиона человек.

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года

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