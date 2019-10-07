Экономика
Рифей-ПермьЕстественная убыль населения в России сохранится до 2023 года
К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек. Для сравнения в 2018 году она составляла 146,8 миллиона человек. Также через пять лет численность трудоспособного населения должна вырасти до 85,3 миллиона человек.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.ТАССвчера в 19:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 13:46, Ашберн
Общество
Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер
Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Шоу-бизнес
Сын Шарлиз Терон попал в объективы фотокамер в розовом купальнике
Кстати, на фото с пикника Джексон запечатлен в розовом купальнике.
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Политика
Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»
6 октября киевская полиция сообщила, что на акцию протеста против подписания украинскими властями «формулы Штайнмайера» вышло порядка 10 тыс. человек.
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
Политика
Преемник Могерини потребовал сохранить антироссийские санкции
Антироссийский санкции должны сохранятся, пока российская сторона не улучшить свое поведение.
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Футбол
Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»
Аркадий Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент может возглавить московское «Динамо».
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
Культура
Сериал «Отчаянные» в жанре экшн выйдет на Первом канале
Премьера сериала «Отчаянные» состоится на Первом канале в понедельник, 7 октября, лента будет выходить по будням в 21.30.
Космос
Обнародован снимок обратной стороны Луны, сделанный 60 лет назад
Для справки: на основании фотоснимков Межпланетной станции «Луна-3» были составлены: первый атлас, карта обратной стороны и новый глобус Луны.
Происшествия
В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
Общество
В Тульской области нашли виновников массовой гибели пчел в регионе
В Тульской области прокуроры внесли представления в адрес шести сельхозпроизводителей в связи с массовой гибелью пчел из-за нарушений при обработке земель пестицидами, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
Футбол
Вальдес уволен с поста тренера юношеской команды «Барселоны»
Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес уволен с поста главного тренера юношеской команды каталонцев U-19, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
Происшествия
Росгвардия не нашла нарушений при задержании актера Устинова
Росгвардия не нашла нарушений в действиях сотрудников, задержавших актера Павла Устинова на несогласованной акции 3 августа в Москве.
Авто
Названа оптимальная температура для перехода на зимнюю резину
Происшествия
Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив
Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.