Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьЕстественная убыль населения в России сохранится до 2023 года

К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек. Для сравнения в 2018 году она составляла 146,8 миллиона человек. Также через пять лет численность трудоспособного населения должна вырасти до 85,3 миллиона человек.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.
ТАССвчера в 19:07

Подробнее о событии

Проект нового Бюджетного кодекса внесут в кабмин 8 октября

Парламентская газета07:40

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК00:38

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известиявчера в 20:36

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.рувчера в 19:59

Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Ведомостивчера в 23:23

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАССвчера в 19:07
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 13:46, Ашберн
Общество

Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер

Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
Газета.Ru 12:19
Политика

Трамп пригрозил разрушить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Российская газета 12:34
Шоу-бизнес

Сын Шарлиз Терон попал в объективы фотокамер в розовом купальнике

Кстати, на фото с пикника Джексон запечатлен в розовом купальнике.
Вечерний курьер 10:45
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru 07:11
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Шоу-бизнес

Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака

Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° 11:40
Экономика

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
РБК 10:06
Происшествия

Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика

Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»

6 октября киевская полиция сообщила, что на акцию протеста против подписания украинскими властями «формулы Штайнмайера» вышло порядка 10 тыс. человек.
Rambler News Service 12:17
Кино

Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

Ридус 10:25
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Политика

Преемник Могерини потребовал сохранить антироссийские санкции

Антироссийский санкции должны сохранятся, пока российская сторона не улучшить свое поведение.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Футбол

Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»

Аркадий Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент может возглавить московское «Динамо».
RT на русском 11:54
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Культура

Сериал «Отчаянные» в жанре экшн выйдет на Первом канале

Премьера сериала «Отчаянные» состоится на Первом канале в понедельник, 7 октября, лента будет выходить по будням в 21.30.
Sibnet Новости 05 октября в 23:33
Космос

Обнародован снимок обратной стороны Луны, сделанный 60 лет назад

Для справки: на основании фотоснимков Межпланетной станции «Луна-3» были составлены: первый атлас, карта обратной стороны и новый глобус Луны.
Портал Поиск 10:21
Происшествия

В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына

Kazanfirst.ru 02:33
Экономика

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

На ферме в глубине южного региона Китая живет свинья, которая весит как белый медведь.
Газета.Ru вчера в 02:25
Общество

В Тульской области нашли виновников массовой гибели пчел в регионе

В Тульской области прокуроры внесли представления в адрес шести сельхозпроизводителей в связи с массовой гибелью пчел из-за нарушений при обработке земель пестицидами, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
Аргументы и Факты 11:46
Армия и оружие

Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 13:03
Футбол

Вальдес уволен с поста тренера юношеской команды «Барселоны»

Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес уволен с поста главного тренера юношеской команды каталонцев U-19, сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
Sport24.ru 07:20
Происшествия

Росгвардия не нашла нарушений при задержании актера Устинова

Росгвардия не нашла нарушений в действиях сотрудников, задержавших актера Павла Устинова на несогласованной акции 3 августа в Москве.
Lenta.ru 13:33
Общество

Расшифрован текст древнего проклятия из театра Ирода Великого

МИР 24 09:42
Авто

Названа оптимальная температура для перехода на зимнюю резину

Российская газета 10:45
Происшествия

Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив

Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
Известия 08:03
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