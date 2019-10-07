Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьЕстественная убыль населения в России сохранится до 2023 года

К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек. Для сравнения в 2018 году она составляла 146,8 миллиона человек. Также через пять лет численность трудоспособного населения должна вырасти до 85,3 миллиона человек.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.
ТАССвчера в 19:07

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Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известиявчера в 20:36

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК00:38

Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Ведомостивчера в 23:23

Проект нового Бюджетного кодекса внесут в кабмин 8 октября

Парламентская газета07:40

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.рувчера в 19:59

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолецвчера в 19:21

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАССвчера в 19:07
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
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«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тысячи Lada Granta

АвтоВАЗ отзывает 3,9 тысячи машин Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Москва 24 08:14
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Смартфоны серии Huawei P30 получили новую бета-версию EMUI 10

Ранее «АСТЕРА» писала, что в первой бета-версии EMUI 10 на смартфонах линейки Huawei P30 перестал работать Google Pay.
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Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями

Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
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Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

РИА Новости 03:48
Происшествия

В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

Ранее в Сети появились сообщения об ухудшении самочувствия и смерти Анастасии Заворотнюк, которые позже опровергли ее директор и друзья.
Культуромания 11:18
Шоу-бизнес

Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии

Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
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Происшествия

Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

Газета.Ru 07:16
Политика

«Капитуляция» Украины в Донбассе уже произошла — депутат Рады

«Капитуляция» Украины в Донбассе произошла во время подписания Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.
REGNUM 07:09
Шоу-бизнес

Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака

Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° 11:40
Религия

Синод принял «Русский экзархат» в Европе в юрисдикцию РПЦ

Священный синод Русской православной церкви на заседании в Троице-Сергиевой лавре по просьбе клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции принял их в юрисдикцию РПЦ, сообщил замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
РИА Новости 08:35
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.
РИА Новости 11:10
Происшествия

МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Политика

Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
Коммерсантъ вчера в 10:49
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На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Футбол

Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Динамо»

Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы бывшего главного тренера петербургского "Зенита" Мирчи Луческу, заявил, что его клиет может стать наставником московского "Динамо".
Газета.Ru 11:59
Общество

Экологические активисты заблокировали движение на площади в Берлине

ТАСС 04:58
Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»

В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Политика

На Украине рассказали о судьбе солдат ДНР и ЛНР после прекращения войны

Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 05:15
Здоровье

В РПЦ пояснили отношение к абортам

В Русской Православной Церкви (РПЦ) пояснили отношение к утверждениям протоиерея Димитрия (Смирнова), который подверг критике женщин, делающих аборт.
РЕН ТВ вчера в 15:51
Авто

Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров

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Политика

В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения

На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 11:42
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В России раскупили первую партию Samsung с гибким экраном

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Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

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Транспорт

Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города

Решение о новых сроках запуска грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город, продолжает представитель Минтранса.
РБК 11:45
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей

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Футбол

Черчесов уверен, что матч против Шотландии станет определяющим

Главный тренер сборной России по футболу Станслав Черчесов считает определяющим предстоящий 10-го октября домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
Российская газета 11:07
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Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине

Российская газета 05:44
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