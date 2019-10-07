Экономика
Рифей-ПермьЕстественная убыль населения в России сохранится до 2023 года
К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек. Для сравнения в 2018 году она составляла 146,8 миллиона человек. Также через пять лет численность трудоспособного населения должна вырасти до 85,3 миллиона человек.
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с чего всё началось
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.ТАССвчера в 19:07
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Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тысячи Lada Granta
АвтоВАЗ отзывает 3,9 тысячи машин Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Москва 24 08:14
Гаджеты
Смартфоны серии Huawei P30 получили новую бета-версию EMUI 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что в первой бета-версии EMUI 10 на смартфонах линейки Huawei P30 перестал работать Google Pay.
Astera вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
РИА Новости 03:48
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Ранее в Сети появились сообщения об ухудшении самочувствия и смерти Анастасии Заворотнюк, которые позже опровергли ее директор и друзья.
Культуромания 11:18
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru 06:00
Происшествия
Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Политика
«Капитуляция» Украины в Донбассе уже произошла — депутат Рады
«Капитуляция» Украины в Донбассе произошла во время подписания Минских соглашений, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко.
REGNUM 07:09
Шоу-бизнес
Участница Клуба КВН «Сборная Снежногорска» умерла от рака
Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
Телеканал 360° 11:40
Религия
Синод принял «Русский экзархат» в Европе в юрисдикцию РПЦ
Священный синод Русской православной церкви на заседании в Троице-Сергиевой лавре по просьбе клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции принял их в юрисдикцию РПЦ, сообщил замуправляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
РИА Новости 08:35
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и премьер-министру.
РИА Новости 11:10
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Политика
Ингу Юмашеву допросили в аэропорту Нью-Йорка
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту.
Коммерсантъ вчера в 10:49
Политика
На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе
РИА Новости 06:05
Футбол
Экс-тренер «Зенита» может возглавить «Динамо»
Агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы бывшего главного тренера петербургского "Зенита" Мирчи Луческу, заявил, что его клиет может стать наставником московского "Динамо".
Газета.Ru 11:59
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета 10:29
Политика
На Украине рассказали о судьбе солдат ДНР и ЛНР после прекращения войны
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 05:15
Здоровье
В РПЦ пояснили отношение к абортам
В Русской Православной Церкви (РПЦ) пояснили отношение к утверждениям протоиерея Димитрия (Смирнова), который подверг критике женщин, делающих аборт.
РЕН ТВ вчера в 15:51
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
Kazanfirst.ru 07:37
Политика
В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения
На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 11:42
Гаджеты
В России раскупили первую партию Samsung с гибким экраном
Rambler News Service 10:40
Транспорт
Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города
Решение о новых сроках запуска грузового движения по железной дороге по Крымскому мосту связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить найденный на пути строительства древний город, продолжает представитель Минтранса.
РБК 11:45
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Evo-rus.com 11:29
Футбол
Черчесов уверен, что матч против Шотландии станет определяющим
Главный тренер сборной России по футболу Станслав Черчесов считает определяющим предстоящий 10-го октября домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.
Российская газета 11:07
Общество
Объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине
Российская газета 05:44