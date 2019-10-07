Экономика
Накануне.RuЕстественная убыль населения в России сохранится до 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020 - 2022 годы, подготовленный Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.ТАСС06 октября в 19:07
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В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года
ТАСС06 октября в 19:07
Минэкономики РФ прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года
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