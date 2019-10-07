Экономика

Накануне.RuНакануне.RuЕстественная убыль населения в России сохранится до 2024 года

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020 - 2022 годы, подготовленный Минэкономразвития.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.
ТАСС06 октября в 19:07

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Ведомостивчера в 17:55

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАСС06 октября в 19:07

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБКвчера в 00:38

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известия06 октября в 20:36

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.ру06 октября в 19:59

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолец06 октября в 19:21

Минэкономики РФ прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года

Коммерсантъвчера в 01:35
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Политика

Путин и Шойгу провели отдых в тайге

Дождь вчера в 03:31
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Армия и оружие

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, особое внимание стороны уделили ситуации на северо-востоке Сирии, сообщили во вторник в российском МИД.
РИА Новости 08:54
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путина и Медведева

Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов

Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 07:09
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Коммерсантъ 08:18
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Политика

Директором ФСИН стал Александр Калашников

Третьего октября президент России подписал указ об освобождении от должностей пятерых генералов, в том числе теперь уже бывшего главы ФСИН Геннадия Корниенко, которому 30 сентября исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом нахождения на службе.
Вести.Ru 06:56
Общество

Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной

Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Армия и оружие

Трамп напомнил, что Турция является крупным торговым партнером США

Президент США Дональд Трамп напомнил, что Турция является крупным торговым партнером США, а также членом НАТО с хорошей репутацией.
РИА Новости 09:29
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова призналась, что любит носить объемные вещи

Большинство комментаторов сошлись на том, что Чехова действительно поправилась, но от этого не стала менее шикарной.
Телепрограмма 06 октября в 16:20
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

Песков отреагировал на слова Лукашенко о Донбассе

Как отмечается, представитель прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее сказал, что в Донбассе воюют Россия и Украина.
Газета.Ru 06:14
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Политика

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес

Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство

В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:02
Здоровье

Главврач больницы №9 увольняется по решению минздрава

Олег Костин, который около 20 лет возглавлял 9-ю городскую больницу Саратова, уволился по предложению минздрава.
Четвертая Власть 04:05
Здоровье

Инвалиды вынуждены сползать по лестнице больницы без пандуса

К персоналу медучреждения у пациентов претензий нет, "но техническая оснащенность на очень низком уровне".В больнице отказались прокомментировать инцидент, добавив, что "все уже в курсе".
СаратовБизнесКонсалтинг 07:05
Политика

Дальневосточным губернаторам грозят отставки

Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.
EastRussia вчера в 19:45
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Японская компания Sony выпустит новое поколение своей приставки Playstation 5 в конце 2020 года.
ТАСС 09:02
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело против судьи из Анапы

Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Радио Комсомольская правда 09:24
Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

В Московской области суд арестовал 34-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве студентки.
Российская газета 07:24
Авто

В России появятся умные «лежачие полицейские»

В случае если испытания будут признаны успешными, умные «лежачие полицейские» появятся на дорогах России уже в 2021 году.
AutoNews 03:37
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Общество

Российские пивовары рассказали о будущем крафтового пива

Ранее во вторник, 8 октября, в Росстандарте объявили, что в России может прекратиться производство крафтового пива.
Lenta.ru 09:17
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
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