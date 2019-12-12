Общество
РИА НовостиЕстественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет
Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата. Таким образом, по итогам 2019 года естественная убыль станет самой высокой за последние одиннадцать лет.
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с чего всё началось
Миграционный приток за январь—сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе—сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (.pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.РБКвчера в 22:00
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