Общество

РИА НовостиРИА НовостиЕстественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата. Таким образом, по итогам 2019 года естественная убыль станет самой высокой за последние одиннадцать лет.
Читать в источнике
Комментировать1890
с чего всё началось
Миграционный приток за январь—сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе—сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (.pdf
) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

РИА Новости10:14

Дети мигрантов

Российская газетавчера в 11:30

Росстат заявил о рекордной за 11 лет убыли населения

Газета.Ru09:18

Убыль населения в России поставит рекорд за 11 лет

Версия-Саратов02:27

Демографы предупредили о рекордном сокращении населения России

Московский Комсомолец01:11

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

РБКвчера в 22:00

Стабильное вымирание: отмечен рекорд естественой убыли населения России

Красная весна10:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Культура

Лев Лещенко рассказал Максиму Галкину о своём процветающем бизнесе

Дни24 вчера в 20:09
Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.
Газета.Ru 04:19
Политика

Украина и Россия предварительно договорились о транзите газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
RT на русском 10:22
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Армия и оружие

Новейшие вертолеты Ка-31Р закрыли Черное море от кораблей НАТО

Как пишут «Известия», этот вертолет особенно важен для российского флота особенно в связи с активизацией в акватории Черного моря кораблей Североатлантического альянса.
Военное дело вчера в 08:48
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК 01:38
Политика

Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»

МИР 24 10:06
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости вчера в 05:32
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa 04:33
Происшествия

Крупный пожар на складе в Москве потушен

МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.
Газета.Ru 08:55
Культура

Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Bimru.ru 09:56
Футбол

ПФК ЦСКА переходит под контроль ВЭБа

ВЭБ получит контроль над футбольным клубом ЦСКА, став основным владельцем (более 75%), сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов по итогам заседания наблюдательного совета госкорпорации под председательством премьера Дмитрия Медведева.
Коммерсантъ 09:23
Происшествия

На юге Петербурга произошел крупный пожар

Вечером в пятницу, 13 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга произошел крупный пожар по адресу: улица Салова, д. 53 корпус 1. На площади 4,5 тыс. кв. м горит ангар размером 70х150 метров.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 10:17
Киберспорт

Сборная России по киберспорту снялась с ЧМ в Южной Корее

Грандиозный скандал сегодня разразился на чемпионате мира по киберспорту в Южной Корее.
РЕН ТВ 06:22
Политика

Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций

Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Lenta.ru 08:14
Музыка

Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва

Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва.
Piter.tv 09:37
Экономика

Минтруд дал прогноз по безработице в России до 2022 года

Численность безработных не превысит 3,4 млн человек по итогам 2019 года и сохранится на этом уровне до 2022 года, говорится в прогнозе баланса трудовых ресурсов на 2020-2022 годы, подготовленном Минтрудом.
Rambler News Service 09:55
Спорт

Sports.ru узнал о награждении министра спорта орденом Александра Невского

Министр спорта Павел Колобков награжден орденом Александра Невского, сообщает портал Sports.ru со ссылкой на источники.
Ведомости 06:58
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Политика

Путин подвёл личные итоги 2019 года

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал свой 2019 год как «трудовой».
REGNUM 10:36
Общество

Фотограф из Сургута отсудил у Black Star 70 тысяч рублей

Российская газета 06:17
Происшествия

Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей

На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
RT на русском 09:34
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Общество

Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём

Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.
REGNUM 09:54
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип для Windows и несколько новых иконок

Компания Microsoft представила новый логотип и иконки для Windows 10.
АБН 10:00
Политика

Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru 05:03
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Lenta.ru 07:37
Здоровье

Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
RT на русском вчера в 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное