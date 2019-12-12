с чего всё началось

Естественная убыль населения страны – превышение числа умерших над числом родившихся – за девять месяцев 2019 года составила 259 600 человек, следует из данных Росстата. Таким образом, по итогам 2019 года естественная убыль станет самой высокой за последние одиннадцать лет.

Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

Происшествия Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве Трехлетний мальчик отравился наркотическими веществами в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

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Политика МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.

Происшествия Крупный пожар на складе в Москве потушен МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщили в Twitter МЧС по столице.

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