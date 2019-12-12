Общество
РБКЕстественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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с чего всё началось
Миграционный приток за январь—сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе—сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (.pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.РБКвчера в 22:00
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