с чего всё началось

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Авто «Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-версию Весной текущего года производители японского автомобильного концерна Mitsubishi представили на российском рынке "прощальную" версию легендарного внедорожника Pajero.

Политика Джонсон переизбрался в парламент Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.

Политика Зеленский оценил возможность заключения контракта о транзите газа Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что контракт на транзит российского газа через Украину будет подписан.

Космос Tesla Cybertruck отправят в космос на межпланетном корабле Пользователи социальной сети Twitter массово пишут Илону Маску с просьбой отправить в космос его недавно представленный пикап Cybertruck, как это было с Roadster в феврале 2018 года.

Политика Меркель прокомментировала продление антироссийских санкций Продвижение в урегулировании конфликта на Украине есть, однако пока его недостаточно для снятия антироссийских санкций, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Космос В НАСА создали карту залежей водяного льда на Марсе Вслед за глобальной картой ветров Красной планеты, о чем Поиск уже писал, в NASA составили и карту потенциальных источников воды на Марсе.

Политика Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова на саммите В своем аккаунте в Facebook Захарова привела слова Гордона, который, ссылаясь на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, утверждал, что в Париже "Зеленский очень жестко троллил Лаврова, чем буквально довел того до синего каления", и предположил, что "поэтому Лавров и не появился на итоговой пресс-конференции" после саммита.

Интернет «Яндекс» выступил в поддержку Nginx Mail.ru Group также выступила в поддержку культуры открытого кода и людей, которые инвестируют время и силы в развитие этого направления.

Футбол ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА Наблюдательный совет ВЭБа принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов, передает «РИА Новости».

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Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.