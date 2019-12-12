Общество

РБКРБКЕстественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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с чего всё началось
Миграционный приток за январь—сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе—сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (.pdf
) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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