Общество

РБКРБКЕстественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Читать в источнике
Комментировать2128
с чего всё началось
Миграционный приток за январь—сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе—сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (.pdf
) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал падение в демографическую «яму»: «Рождаемость не купить пособиями»

Московский Комсомолец13:31

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

RT на русском02:42

Росстат заявил о рекордной за 11 лет убыли населения

Газета.Ru09:18

Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордной за 11 лет

Коммерсантъ03:32

Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

РИА Новости10:14

Убыль населения в России поставит рекорд за 11 лет

Версия-Саратов02:27

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

РБКвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:51, Ашберн
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
Происшествия

Спецкомиссия назвала удовлетворительной дорогу в Забайкалье, где разбился автобус

Специальная рабочая комиссия назвала удовлетворительным состояние участка автомобильной дороги в Забайкальском крае, где 1 декабря в результате ДТП с рейсовым автобусом погибли 19 человек.
ТАСС 08:23
Армия и оружие

РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США

Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".
Pravda.Ru 03:48
Политика

Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
RT на русском 04:21
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Футбол

Клуб Бекхэма заинтересован в покупке двух игроков «Зенита»

Руководство американского клуба, который находится в управлении легендарного бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, предложило «Зениту» 27 миллионов евро за двух аргентинских игроков.
NewInform 16:33
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
РБК 17:54
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Армия и оружие

В Нигере погибли более 70 солдат при атаке боевиков по военному лагерю

В результате столкновения погибли более 70 солдат Нигера, множество раненых, некоторые пропали без вести.
Политическая Экспертиза вчера в 08:07
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Наука

Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной

Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Ugpressa.ru 06:21
Кино

Создатели «Игры престолов» спродюсируют фильм о Лавкрафте

RT на русском 10:29
Наука

Самую глубокую точку на суше обнаружили в Антарктиде

Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила в Антарктиде самую глубокую точку на суше, пишет сайт argumenti.ru.
Вечерняя Москва 09:14
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Экономика

Госдума приняла законопроект об увеличении МРОТ на 850 рублей

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2020 года вырастет на 850 рублей и составит 12 130 рублей.
Вечерняя Москва вчера в 10:37
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Культура

Мединский поставил российские телесериалы выше среднемирового уровня

Мединский призвал продвигать российский контент и не стесняться рекламировать и хвалить его.
Говорит Москва 12:33
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Энергетика

Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения Украины на 13% по сравнению с тарифами, действовавшими в ноябре.
Центр энергетической экспертизы 11 декабря в 03:30
Политика

Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины

Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Российская газета 16:20
Интернет

«Яндекс» обеспокоен конфликтом Rambler и Nginx

Конфликт Rambler и Nginx может стать плохим сигналом для программистского сообщества, заявил директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов.
Красная весна 13:33
Общество

Бизнес ЕАО ждет от нового главы области ускорения работы по вводу моста через Амур в Китай

Предпринимательское сообщество в Еврейской автономной области (ЕАО) ожидает от нового главы ЕАО активной работы по вводу трансграничного моста через Амур в Китай и усиления инфраструктурной поддержки.
ТАСС вчера в 23:34
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Происшествия

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушили

Пожар начался накануне около десяти часов во время сварочных работ.
Говорит Москва 03:29
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип и иконки Windows 10

Вице-президент Microsoft по дизайну и исследованиям Джон Фридман рассказал об изменениях в дизайне операционной системы Windows 10.
Piter.tv 07:58
Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Авто

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в начале 2021 года

По словам главы Минпромторга Мантурова, запуск серийного производства назначен на первый квартал 2021 года.
SpeedMe 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное