Общество

РБКРБКЕстественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Читать в источнике
Комментировать2002
с чего всё началось
Миграционный приток за январь—сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе—сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (.pdf
) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Естественная убыль населения в России станет рекордной за 11 лет

РИА Новости10:14

Убыль населения в России поставит рекорд за 11 лет

Версия-Саратов02:27

Росстат заявил о рекордной за 11 лет убыли населения

Газета.Ru09:18

Стабильное вымирание: отмечен рекорд естественной убыли населения России

Красная весна10:20

Демографы предупредили о рекордном сокращении населения России

Московский Комсомолец01:11

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

РБКвчера в 22:00

Дети мигрантов

Российская газетавчера в 11:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
Футбол

Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
Политика

В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Lenta.ru 11:39
Наука

Физики нашли новые подтверждения существования пятой силы Вселенной

Неведомую ранее пятую силу Вселенной обнаружили ученые-физики, об этом сообщается в статье, размещенной в онлайн-библиотеке препринтов arXiv.org.
Ugpressa.ru 06:21
Общество

Жители Калифорнии пожаловались на нашествие «рыб-пенисов»

Эхиуриды – подкласс морских многощетинковых червей, которых в разговорной речи больше хочется назвать «рыба-пенис», пишет The Guardian.
Взгляд.ру 03:35
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Здоровье

Врач рассказала, как не набрать вес после новогоднего застолья

Как рассказала Лариса Полуянцева, врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники персонализированной медицины, новогодний стол может быть максимально правильным и здоровым, даже если на нем представлены все основные блюда.
Российская газета 07:02
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Общество

Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео

VSE42.RU вчера в 22:56
Происшествия

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

Российская газета 11:35
Политика

Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Газета.Ru 03:26
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла

Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
МР7.ру 09:24
Авто

Jeep выпустит ультракомпактный внедорожник к 2022 году

Дочерняя компания Fiat Chrysler — Jeep собирается к 2022 году выпустить новый ультракомпактный внедорожник.
REGNUM 01:21
Политика

Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
Росбалт 08:56
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам волны холода

Неоднородная погода с волнами холода и тепла ожидается в ряде российских регионов текущей зимой, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Rambler News Service вчера в 03:27
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС 06:45
Музыка

Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва

Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва.
Piter.tv 09:37
Политика

Турция может купить вторую партию «Триумфов» уже в ближайшее время

Вести.Ru 06:54
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Общество

Роспатент не стал регистрировать торговую марку по псевдониму Путина

Компания «Интеллект и право» попыталась зарегистрировать псевдоним Владимира Путина в качестве торговой марки.
Городовой 10:11
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК 10:41
Политика

США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Lenta.ru 11:04
Экономика

Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Известия 05:32
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv 07:50
Футбол

Соседка Роналду: «Сын Криштиану катается на скейтборде с охраной»

Матч ТВ 10:10
Музыка

Youtube назвал самые популярные клипы за 10 лет

Видеохостинг Youtube перед наступлением 2020 года выбрал самые популярные музыкальные клипы за 9 лет.
7 новостей 08:47
Здоровье

Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
RT на русском вчера в 10:13
Политика

КПРФ призвала к отставке Путина и Медведева из-за снятия с поста губернатора Левченко

В КПРФ в связи со сложившейся ситуацией хотят, что в отставку подали сразу два высших лица страны: президент Владимир Путина и премьер-министр Дмитрий Медведев.
Росбалт 09:32
Гаджеты

Специалисту ASRock удалось установить в плату потребительского класса терабайт оперативной памяти

Источник изображения: Twitter, ASRock Japan Ник Ши (Nick Shih), который в ASRock отвечает за оптимизацию быстродействия, в ходе эксперимента установил в материнскую плату X299 Taichi CLX восемь модулей типа LRDIMM производства Hynix объёмом по 128 Гбайт каждый.
3DNews 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное