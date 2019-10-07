Экономика

ИзвестияИзвестияЕстественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития. Сам прогноз внесен правительством в Государственную думу.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.
ТАССвчера в 19:07

Подробнее о событии

Проект нового Бюджетного кодекса внесут в кабмин 8 октября

Парламентская газета07:40

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК00:38

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известиявчера в 20:36

Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Ведомостивчера в 23:23

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.рувчера в 19:59

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолецвчера в 19:21

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАССвчера в 19:07
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Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 09:00, Ашберн
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Интерфакс 01:51
Общество

В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Происшествия

В тоннеле на севере Москвы загорелся автобус

В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся автобус.
Коммерсантъ 07:39
Культура

Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.
Москва 24 вчера в 11:27
Происшествия

Следствие попросило заочно арестовать экс-совладельца «Теремка»

Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца сети блинных «Теремок» и девелопера Романа Фукса, сообщили ТАСС в Таганском суде Москвы.
РБК 05 октября в 05:06
Политика

AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Армия и оружие

Трамп заявил, что для США пришло время выйти из «бесконечных войн»

Американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что США пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.
RT на русском 08:28
Гаджеты

Apple бесплатно отремонтирует проблемные iPhone 6s и iPhone 6s Plus

Apple бесплатно отремонтирует iPhone 6s и iPhone 6s, если устройства перестанет включаться.
UfacityNews.ru 05 октября в 09:52
Армия и оружие

США проведут в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу

Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу - в Прибалтику и Польшу - в рамках масштабных учений Defender 2020.
ТАСС 08:56
Происшествия

На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами

В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
РИА Новости 08:20
Религия

«Русский экзархат» Константинополя стал частью РПЦ

Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) после заседания Синода сообщил, что Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции стала частью Московского патриархата.
Вести.Ru 08:52
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опровергает слухи о смерти актрисы

Ранее женщина, которая представилась сотрудницей клиники, в которой находится на лечении Анастасия, обращалась в СМИ с предложениями фото и видеозаписей с Заворотнюк.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 15:18
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 04 октября в 10:59
Энергетика

Новак посоветовал забыть о нефти за $100

Впервые более чем за год цена барреля нефти марки Brent упала ниже $100 8 сентября 2014 г. Потом нефтяные котировки продолжили падать, к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60.
Ведомости 08:35
Наука

Потепление в Антарктиде помогло точнее прогнозировать погоду

Новый гель поможет сделать лес огнеустойчивым Прогноз вызвал большой интерес метеорологов, поскольку он показывает, насколько далеко ученые продвинулись в понимании данных о стратосфере — второго по величине слоя атмосферы Земли — и ее влияния на погоду.
Хайтек 08:22
Политика

В Кремле заявили о заинтересованности в отводе сил в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли Кремль гарантировать, что незаконные вооруженные формирования будут отведены из зоны конфликта в Донбассе.
Известия 06:51
Авто

«АвтоВАЗ» отзовет четыре тысячи Lada Granta из-за проблем с тормозами

"АвтоВАЗ" отзывает 2994 Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов.
РЕН ТВ 08:18
Шоу-бизнес

Борисова обозвала Волочкову из-за скандала с Бочкаревой

В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ телеведущая Дана Борисова крайне резко высказалась и о балерине Анастасии Волочковой, и об актрисе актрисе Наталье Бокаревой, которая ранее была задержана в центре столицы предположительно с запрещенными веществами.
Рамблер 04:06
Шоу-бизнес

Петросян попал в свою квартиру впервые после развода со Степаненко

Газета.Ru 05 октября в 08:41
Армия и оружие

Кремль рассчитывает, что Турция будет соблюдать целостность Сирии

Россия надеется, что Турция будет соблюдать территориальную целостность Сирии во время операции по борьбе с терроризмом.
Вести.Ru 06:34
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 05:40
Политика

Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией

США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
РИА Новости 05 октября в 16:47
Технологии

Ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания.
News.ru 05 октября в 04:48
Происшествия

Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

RT на русском 08:31
Происшествия

При пожаре под Волоколамском погибли четверо детей и женщина

Четыре ребенка и 30-летняя женщина погибли в пожаре, который произошел в жилом доме Подмосковья.
Газета.Ru 06:49
Общество

Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты

Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
REGNUM вчера в 19:01
Армия и оружие

ЛНР передала ОБСЕ информацию для начала разведения сил у Золотого

Представители Луганской Народной Республики заявили о передаче ОБСЕ необходимой информации для начала разведения сил у Золотого.
iReactor 06:47
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика

Зеленский поручил упростить въезд на территорию Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать вопрос об упрощении въезда лиц и перевозки товаров на временно оккупированные территории в Донецкую и Луганскую области и обратно.
РБК 07:37
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