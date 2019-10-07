Экономика
ИзвестияЕстественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития. Сам прогноз внесен правительством в Государственную думу.
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с чего всё началось
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.ТАССвчера в 19:07
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Происшествия
В Москве в тоннеле загорелся автобус
Российская газета 08:06
Политика
Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
ТАСС 05:21
Наука
Нейросети научились обнаруживать запрещенный к показу видеоконтент
Как отмечается, специалисты научились с благодаря нескольким нейронным сетям и технологиям распределенных реестров анализировать видеопоток и находить запрещенный контент.
Газета.Ru 05 октября в 04:26
Происшествия
В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье
Полиция Подмосковья задержала молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье, потом высадил ребенка на остановке, а машину сжег.
РИА Новости 07:46
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Политика
На Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе
RT на русском 07:20
Армия и оружие
Трамп: Турция, курды и Россия сами разберутся в сирийском конфликте
Трамп добавил, что судьбу Сирии будут решать сами курды, Европа, Турция, Иран и Россия, которые «ненавидят» ИГИЛ (запрещено в России).
Московский Комсомолец 09:22
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Российская газета вчера в 12:14
Политика
Акцию «Суд над Путиным» провели в Киеве у посольства России
Своеобразно отметили 67-летие Владимира Путина украинцы. В Киеве у посольства России провели перфоманс «Суд над Путиным».
LentaChel.ru 08:35
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Футбол
Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.
Российская газета вчера в 14:24
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва 05 октября в 11:42
Гаджеты
Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500
Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.
Игромания.ру 06:16
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 05:07
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Футбол
Фернандеш рассказал, к чему не смог приспособиться в России
Новичок «Краснодара», полузащитник Мануэл Фернандеш в интервью клубной пресс-службе признался, что не смог привыкнуть к холоду в России.
Спорт-Экспресс 08:31
Политика
Тунберг вновь переписала измененный после слов Путина статус в Twitter
Путин после речи шведской школьницы в ООН заявил, что не разделяет «общих восторгов» по поводу ее выступления.
РБК 06:04
Политика
Возможный преемник Могерини назвал планы по работе с Украиной и США
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал своими приоритетами работу над безопасностью Украины и перезагрузку трансатлантических отношений.
RT на русском 09:22
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
RT на русском 08:53
Шоу-бизнес
Борисова обозвала Волочкову из-за скандала с Бочкаревой
В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ телеведущая Дана Борисова крайне резко высказалась и о балерине Анастасии Волочковой, и об актрисе актрисе Наталье Бокаревой, которая ранее была задержана в центре столицы предположительно с запрещенными веществами.
Рамблер 04:06
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Авто
Названы самые популярные автомобили россиян старше 55 лет
SpeedMe вчера в 10:43
Политика
Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников
Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.
РБК 08:50
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
StarHit.ru 07:11
Наука
В российской Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета.
Московский Комсомолец 08:18
Культура
Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.
Москва 24 вчера в 11:27