Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.

с чего всё началось

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития. Сам прогноз внесен правительством в Государственную думу.

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Политика Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня» Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".

Наука Нейросети научились обнаруживать запрещенный к показу видеоконтент Как отмечается, специалисты научились с благодаря нескольким нейронным сетям и технологиям распределенных реестров анализировать видеопоток и находить запрещенный контент.

Происшествия В Подмосковье угнали машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье Полиция Подмосковья задержала молодого человека, который угнал машину с трехлетней девочкой на заднем сиденье, потом высадил ребенка на остановке, а машину сжег.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Политика Акцию «Суд над Путиным» провели в Киеве у посольства России Своеобразно отметили 67-летие Владимира Путина украинцы. В Киеве у посольства России провели перфоманс «Суд над Путиным».

Футбол Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком» Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.

Здоровье Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.

Гаджеты Официально представлена карта AMD Radeon RX 5500 Новинку показали на презентации, где поведали о настольной Radeon RX 5500 и мобильной Radeon RX 5500M.

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Футбол Фернандеш рассказал, к чему не смог приспособиться в России Новичок «Краснодара», полузащитник Мануэл Фернандеш в интервью клубной пресс-службе признался, что не смог привыкнуть к холоду в России.

Политика Тунберг вновь переписала измененный после слов Путина статус в Twitter Путин после речи шведской школьницы в ООН заявил, что не разделяет «общих восторгов» по поводу ее выступления.

Политика Возможный преемник Могерини назвал планы по работе с Украиной и США Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал своими приоритетами работу над безопасностью Украины и перезагрузку трансатлантических отношений.

Шоу-бизнес Борисова обозвала Волочкову из-за скандала с Бочкаревой В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ телеведущая Дана Борисова крайне резко высказалась и о балерине Анастасии Волочковой, и об актрисе актрисе Наталье Бокаревой, которая ранее была задержана в центре столицы предположительно с запрещенными веществами.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Политика Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников Росгвардия опубликовала проект приказа главы службы Виктора Золотова, которым утверждается образец и описание нагрудного знака сотрудников национальной гвардии.

Шоу-бизнес Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

Наука В российской Арктике зафиксирован рекордный выброс метана Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета.