Экономика

ИзвестияИзвестияЕстественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития. Сам прогноз внесен правительством в Государственную думу.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.
ТАССвчера в 19:07

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МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.рувчера в 19:59

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК00:38

Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

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Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

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Проект нового Бюджетного кодекса внесут в кабмин 8 октября

Парламентская газета07:40

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолецвчера в 19:21

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАССвчера в 19:07
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

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Российская газета вчера в 12:14
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На Ставрополье четыре человека пострадали при нападениях волка

РИА Новости 10:28
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В ДНР заявили о резком обострении по всей линии фронта в Донбассе

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Происшествия

МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом

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РБК 09:53
Политика

Малявина подтвердила, что получила предложение возглавить АНО «Национальные приоритеты»

Заместитель руководителя секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой София Малявина подтвердила, что может возглавить автономную некоммерческую организацию "Национальные приоритеты" для коммуникационного сопровождения национальных проектов.
ТАСС 10:29
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Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России

Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Общество

Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

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Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

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Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе

Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
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Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Происшествия

Доктор наук заблудился в калужском лесу и погиб

Как сообщили в Институте химической физики имени Н. Н. Семенова, доктор физико-математических наук Буравцев был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.
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Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Lenta.ru 09:29
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Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс 08:34
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Трамп захотел вывести США из войны в Сирии

Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Lenta.ru 09:13
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СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара

Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
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Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник оставит должность председателя комитета по образованию, культуре и науке из-за разногласий со спикером Вячеславо Макаровым.
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Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
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РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя

В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
RT на русском 08:56
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников

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Здания Минэкономразвития на «Маяковской» выставили на продажу

Торги по продаже пяти зданий общей площадью 29 400 кв. м на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября, сказано на сайте госкомпании Дом.РФ.
Ведомости 09:49
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Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

RT на русском 07:20
Политика

Доклад датского премьера вызвал безудержный смех в парламенте

В Дании члены парламента попросту не смогли сдержать смех в ответ на выступление Метте Фредериксен - премьер-министра страны.
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Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц

Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
РБК 07:03
Экономика

На Украине хотят ввести налог на обмен валюты

На Украине могут ввести сбор в размере 1% со всех валютных операций в наличной форме.
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