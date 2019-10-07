Экономика

ИзвестияИзвестияЕстественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития. Сам прогноз внесен правительством в Государственную думу.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.
ТАССвчера в 19:07

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Проект нового Бюджетного кодекса внесут в кабмин 8 октября

Парламентская газета07:40

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

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МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.рувчера в 19:59

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК00:38

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАССвчера в 19:07
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Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого

В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой.
Газета.Ru 08:15
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В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»

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Росгвардия показала образец жетонов для своих сотрудников

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В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

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Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

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Разведение сил в Донбассе перенесено

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В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.
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Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
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Силовики заинтересовались «Пятерочкой» и «Перекрестком»

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США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику

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