Экономика
Газета.RuМЭР спрогнозировал прирост населения России в 2024 году
По данным прогноза, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России произойдет только за счет мигрантов, а с 2024 года - благодаря как естественному, так и миграционному приросту. Ранее сообщалось, что рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России.
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с чего всё началось
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.ТАССвчера в 19:07
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Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Интерфакс 01:51
Здоровье
Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России
Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Армия и оружие
Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии
Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Политика
Лавров подтвердил реализацию контрактов на поставку вооружения в Ирак
Москва будет реализовывать контракты на поставку вооружения в Ирак, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 05:47
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Происшествия
В Балашихе младенец насмерть захлебнулся молоком
По имеющейся информации, мать кормила ребенка грудью, однако в какой-то момент младенец захлебнулся молоком и скончался.
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Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Фигурное катание
В одном прокате Трусова исполнила четыре четверных прыжка
На турнире в Японии российская фигуристка Александра Трусова в произвольной программе сделала четыре четверных.
МонаВиста 04:05
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть
В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Южный Федеральный вчера в 23:26
Энергетика
Новак считает, что про $100 за баррель нефти «все давно забыли»
Министр энергетики РФ Александр Новак считает, что про цену $100 за баррель нефти «все давно забыли».
Коммерсантъ 06:53
Экономика
Лишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК вчера в 03:00
Футбол
Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.
Российская газета вчера в 14:24
Происшествия
Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы
Газета.Ru 07:47
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал, как Елизавета II отвесила пощечину племяннику
Сэр Элтон Джон обнародовал интересную подробность из жизни Елизаветы II в своей автобиографической книге, сообщает 7days.ru.
Пятый канал вчера в 00:18
Экономика
Силуанову предлагают пересмотреть систему налогов для малого бизнеса
В документе, текст которого приводит ТАСС, изложен целый ряд предложений о существенном пересмотре подходов к налогообложению и льготам для малого и среднего бизнеса в свете грядущей отмены с 2021 года ЕНВД, который очень востребован у малого бизнеса.
REGNUM 01:58
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Газета.Ru вчера в 02:25
Происшествия
При пожаре под Волоколамском погибли четверо детей и женщина
Четыре ребенка и 30-летняя женщина погибли в пожаре, который произошел в жилом доме Подмосковья.
Газета.Ru 06:49
Политика
США боятся усиления влияния России с запуском «Северного потока-2»
Окончание строительства и запуск газопровода "Северный поток-2" усилит влияние России на политику европейских стран, поставит их в зависимость от поставок природного газа из РФ.
Российская газета 07:39
Футбол
Нидерланды отрекаются от Голландии
Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Журналистская правда 05 октября в 08:50
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
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Политика
ФБР отказалось комментировать ситуацию с допросом депутата Юмашевой
Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказывается комментировать ситуацию с задержанием для допроса сотрудниками службы депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
ТАСС вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru вчера в 10:00