Экономика

Газета.RuГазета.RuМЭР спрогнозировал прирост населения России в 2024 году

По данным прогноза, в 2020-2023 годах увеличение численности населения России произойдет только за счет мигрантов, а с 2024 года - благодаря как естественному, так и миграционному приросту. Ранее сообщалось, что рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.
ТАССвчера в 19:07

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Парламентская газета07:40

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РБК00:38

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАССвчера в 19:07
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В документе, текст которого приводит ТАСС, изложен целый ряд предложений о существенном пересмотре подходов к налогообложению и льготам для малого и среднего бизнеса в свете грядущей отмены с 2021 года ЕНВД, который очень востребован у малого бизнеса.
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В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
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