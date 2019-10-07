Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития. Сам прогноз внесен правительством в Государственную думу.

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

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