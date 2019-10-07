Экономика
ИзвестияЕстественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития. Сам прогноз внесен правительством в Государственную думу.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Здоровье
Названы способы снизить давление без лекарств
Вечерняя Москва 05 октября в 00:40
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Армия и оружие
США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии
Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии.
Lenta.ru 00:39
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Политика
Путин побывал в тайге вместе с Шойгу
Накануне своего дня рождения президент провел время в сибирской тайге, любовался осенней природой: гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей.
Российская газета вчера в 18:20
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета вчера в 08:53
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Кино
«Джокер» стал лидером российского кинопроката в выходные
Телеканал 360° 01:32
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода
На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.
Российская газета 00:34
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне
Камеры последнего поколения iPhone 11 искажают изображение и не соответствуют статусу аппарата, скорее, походя на кадры, снятые бюджетниками.
OAnews 05 октября в 13:16
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Гаджеты
Vivo Nex 3 не уступил iPhone 11 в тесте камер
iXBT.com 00:32
Общество
Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
РБК 00:00
Происшествия
Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз
Житель Флориды случайно застрелил своего зятя, прилетевшего в США из Норвегии, чтобы сделать ему сюрприз, об этом пишет издание People.
РИА Новости 00:00
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Происшествия
У берегов Японии столкнулись японское и северокорейское суда
Судно японской рыболовной инспекции столкнулось с рыболовецкой шхуной под флагом КНДР.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и высказался за ее немедленный импичмент.
Российская газета вчера в 23:44
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Армия и оружие
Очередная партия российского стрелкового оружия поступила в ЦАР
Напомним, в начале 2018 года первая партия оружия была доставлена в ЦАР.
REGNUM вчера в 20:18
Наука
Экзоскелет помог парализованному человеку начать ходить
RuNews24.ru 05 октября в 06:50
Авто
Названы самые популярные автомобили среди пенсионеров в России
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и сделали вывод о том, какие модели машин в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и представителей предпенсионного возраста.
SpeedMe вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж
26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
Вечерняя Москва 04 октября в 06:54
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве
В Киеве таксист отказался подвозить бывшего президента Украины Петра Порошенко, который после акции на майдане решил покинуть площадь не на личном транспорте.
Известия вчера в 16:50
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости вчера в 03:53
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия вчера в 10:30