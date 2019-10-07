Экономика

ИзвестияИзвестияЕстественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития. Сам прогноз внесен правительством в Государственную думу.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Минэкономики РФ прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года

Коммерсантъ01:35

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК00:38

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известиявчера в 20:36

Минэкономразвития: естественный прирост населения начнется после 2024 года

Ведомостивчера в 23:23

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.рувчера в 19:59

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолецвчера в 19:21

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАССвчера в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Здоровье

Названы способы снизить давление без лекарств

Вечерняя Москва 05 октября в 00:40
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Армия и оружие

США отказались поддержать военную операцию Турции в Сирии

Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии.
Lenta.ru 00:39
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опроверг слухи о смерти актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Политика

Путин побывал в тайге вместе с Шойгу

Накануне своего дня рождения президент провел время в сибирской тайге, любовался осенней природой: гулял по лесу, собирал грибы, поднимался в горы и смотрел на Енисей.
Российская газета вчера в 18:20
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета вчера в 08:53
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru вчера в 06:22
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Кино

«Джокер» стал лидером российского кинопроката в выходные

Телеканал 360° 01:32
Экономика

Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»

Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Происшествия

В Петербурге вылетевшая на остановку иномарка насмерть сбила пешехода

На севере Петербурга на остановку общественного транспорта на проспекте Энгельса вылетел автомобиль Ford Mondeo.
Российская газета 00:34
Гаджеты

Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне

Камеры последнего поколения iPhone 11 искажают изображение и не соответствуют статусу аппарата, скорее, походя на кадры, снятые бюджетниками.
OAnews 05 октября в 13:16
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец 05 октября в 13:44
Гаджеты

Vivo Nex 3 не уступил iPhone 11 в тесте камер

iXBT.com 00:32
Общество

Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов

Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
РБК 00:00
Происшествия

Американец застрелил зятя, пытавшегося устроить сюрприз

Житель Флориды случайно застрелил своего зятя, прилетевшего в США из Норвегии, чтобы сделать ему сюрприз, об этом пишет издание People.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 05 октября в 12:25
Происшествия

У берегов Японии столкнулись японское и северокорейское суда

Судно японской рыболовной инспекции столкнулось с рыболовецкой шхуной под флагом КНДР.
Российская газета вчера в 23:02
Политика

Трамп призвал к импичменту Пелоси

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и высказался за ее немедленный импичмент.
Российская газета вчера в 23:44
Здоровье

Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Армия и оружие

Очередная партия российского стрелкового оружия поступила в ЦАР

Напомним, в начале 2018 года первая партия оружия была доставлена в ЦАР.
REGNUM вчера в 20:18
Наука

Экзоскелет помог парализованному человеку начать ходить

RuNews24.ru 05 октября в 06:50
Авто

Названы самые популярные автомобили среди пенсионеров в России

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос российских автовладельцев и сделали вывод о том, какие модели машин в нашей стране наиболее популярны среди пенсионеров и представителей предпенсионного возраста.
SpeedMe вчера в 10:43
Шоу-бизнес

Лишившаяся руки Маргарита Грачева выходит замуж

26-летняя Маргарита Грачева, пострадавшая от действий бывшего супруга, скоро выйдет замуж.
Вечерняя Москва 04 октября в 06:54
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве

В Киеве таксист отказался подвозить бывшего президента Украины Петра Порошенко, который после акции на майдане решил покинуть площадь не на личном транспорте.
Известия вчера в 16:50
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости вчера в 03:53
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру вчера в 05:40
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия вчера в 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное