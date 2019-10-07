Экономика
ИзвестияЕстественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития. Сам прогноз внесен правительством в Государственную думу.
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Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Хоккей
ФХР поддерживает заявку Омска на проведение МЧМ-2023
Матч ТВ 05 октября в 01:41
Футбол
«Лос-Анджелес» выиграл регулярный чемпионат MLS
Победителем регулярного чемпионата MLS стал «Лос-Анджелес».
ProstoProSport вчера в 23:09
Политика
Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге
Путин покинет тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра. Краткий отдых на природе Путин осуществил накануне своего дня рождения.
REGNUM вчера в 18:38
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг информацию о смерти актрисы, которая появилась в минувшие выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости вчера в 23:34
Кино
В российской столице стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
4 октября в официальном паблике «Игромира» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили о старте фестиваля комиксов Comic Con Russia в Москве.
RuNews24.ru 05 октября в 10:05
Происшествия
У берегов Японии столкнулись японское и северокорейское суда
Судно японской рыболовной инспекции столкнулось с рыболовецкой шхуной под флагом КНДР.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Авто
В Сеть попали фото флагманского кроссовера Chery Exeed VX
Новый кроссовер Exeed VX станет флагманом премиального суббренда Chery: трехрядный салон, мощный турбированный мотор, богатое оснащение.
Новые автомобили вчера в 22:46
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Футбол
Семак рассказал о травме Мамманы
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме аргентинского защитника Эммануэля Мамманы.
Мойка78 вчера в 08:20
Общество
Самая холодная ночь осени зафиксирована в Москве
Минувшая ночь (с 6 на 7 октября) в Москве стала самой холодной с начала осени, температура воздуха понизилась до +0,8℃. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
Газета.Ru 01:22
Политика
Российские дипломаты в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на рейс
Вылет из Соединенных Штатов депутата Госдумы Инги Юмашевой, которую по прилете в Нью-Йорк допросили агенты ФБР, проконтролируют сотрудники российского консульства.
Ридус вчера в 19:16
Происшествия
В Подмосковье четверо детей и взрослый погибли при пожаре
Четверо детей и один взрослый погибли при пожаре в Волоколамском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:24
Футбол
Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером
РИА Новости вчера в 17:16
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Экономика
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Здоровье
Врач назвала самый полезный растительный продукт
Российский врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала исследование зарубежных коллег о пагубном влиянии на здоровье сырых овощей.
Medical Note вчера в 09:32
Волейбол
Российские волейболисты победили сборную Египта на Кубке мира
Российские волейболисты одержали победу в матче со сборной Египта на Кубке мира в Японии.
iReactor вчера в 02:39
Политика
Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17
Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 05 октября в 11:08
Шоу-бизнес
Дана Борисова едва не подралась с Анастасией Волочковой
Два года назад Борисова публично порекомендовала Волочковой пройти курс лечения от алкоголизма, что и стало причиной скандала.
Privet-Rostov.ru 05 октября в 04:03
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Lenta.ru вчера в 11:20
Хоккей
«Каролина» обыграла «Тампу», у Свечникова 2 передачи
ProstoProSport вчера в 23:23
Единоборства
Головкин был простужен перед боем с Деревянченко
Геннадий Головкин был простужен перед боем за титул IBF в лёгком весе с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат вчера в 03:12
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru вчера в 07:17
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета вчера в 06:16