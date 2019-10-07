Экономика

Регион onlineРегион onlineЕстественный прирост населения в России ожидается не ранее 2024 года

Министерством экономического развития РФ подготовлен прогноз, касающийся демографической ситуации в стране. Специалисты ведомства склонны к мнению о том, что рост населения в 2020-2023 годах возможен исключительно за счет миграции.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.
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