Экономика

REGNUMREGNUMМЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

В России естественный прирост населения начнётся не ранее 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2020−2022 годы. Документ, подготовленный Министерством экономического развития РФ, в настоящее время внесён в Государственную думу РФ.
Читать в источнике
Комментировать119
с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.
ТАСС06 октября в 19:07

Подробнее о событии

Обойдёмся без русских: за счёт кого в России восполнят нехватку населения

News.ruвчера в 10:23

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолец06 октября в 19:21

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК07 октября в 00:38

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известия06 октября в 20:36

МЭР предсказало естественный прирост населения России с 2024 года

Взгляд.ру06 октября в 19:59

Прекрасная Россия – 2024

Ведомости07 октября в 17:55

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАСС06 октября в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

Astera 05:07
Политика

Фонд Навального внесли в список иностранных агентов

Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).
Российская газета 05:38
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Подкопаеву

Газета.Ru 05:34
Единоборства

Бой Федора Емельяненко с Джексоном подтверждён

В Bellator официально подтвердили бой легенды MMA Фёдора Емельяненко против американца Квинтона Джексона.
Metaratings 05:30
Общество

РЖД сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех

В РЖД решили отменить плату за пользование туалетами на вокзалах с поездами дальнего следования.
Суть событий вчера в 04:57
Армия и оружие

В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС

В Госдуме увидели признаки профнепригодности главкома ВКС Сергея Суровикина в распоряжении убрать картины и календари из кабинетов командиров.
REGNUM вчера в 10:29
Экономика

Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян

Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

Видео: «летающий танк» Ми-35 снес трибуны на параде

Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии продемонстрировал свою разрушительную мощь не совсем обычным способом.
Российская газета 04:33
Политика

NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»

В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Экономика

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети

Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Общество

Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»

Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Общество

Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение белух и косаток

Life.ru 05:31
Общество

Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК 07 октября в 15:13
Волейбол

Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
Происшествия

Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье

Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Происшествия

В Кургане обнаружили нелегальный крематорий

Известия 05:20
Армия и оружие

Киев назвал населенные пункты, откуда могут уйти ВСУ

После разведения сил в Донбассе в "серую зону" войдут населенные пункты, которые сейчас контролируются и ВСУ, и вооруженными силами ДНР и ЛНР.
Накануне.Ru 05:40
Армия и оружие

Турецкие войска начали переходить границу с Сирией

Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией, сообщает Bloomberg.
BFM.ru 05:05
Общество

Русский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей

В документах закупки подробно описано, каким должен быть отечественный аналог «Википедии», на создание которого до конца 2022 года в бюджете заложено 1,989 млрд руб.
РБК 01:00
Энергетика

«Нафтогаз» допустил прямые поставки от Газпрома предприятиям Украины

С 2020 года Газпром сможет напрямую поставлять газ украинским предприятиям после имплементации Киевом норм ЕС, заявил руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Взгляд.ру 05:28
Происшествия

Девятилетнего жителя США обвинили в убийстве пяти человек

Девятилетнего жителя американского штата Иллинойс обвинили в убийстве пяти человек, двух поджогах и одном поджоге с отягчающими обстоятельствами.
Аргументы недели 05:27
Гаджеты

Экраны iPhone 11 и iPhone 11 Pro оказались подвержены царапинам

Astera 07 октября в 13:43
Политика

Против Порошенко завели новое дело

Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 03:59
Политика

Госдума приостановит командировки депутатов в США

Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Экономика

Граждане РФ стали реже брать кредиты в МФО

В России в июне-августе 2019 года количество выданных кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
REGNUM 04:58
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

Силовики в Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.
Российская газета 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное