Экономика

Капитал страныКапитал страныЕстественный прирост населения в России произойдет не раньше 2024 года

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, который Правительство России представило в Государственную думу РФ, естественный прирост населения России произойдет только после 2024 года, а до этого времени в России будет наблюдаться естественная убыль населения.
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с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.
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