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Ethereum подорожал на 7% за час после выхода хардфорка London

После выхода обновления London около 15:36 мск 5 августа на блоке 12 965 000, стоимость Ethereum резко выросла.
РБК
В течение часа, с 16:20 до 17:20 мск, монета подорожала на 7%, до $2,8. Капитализация альткоина достигла $329 млрд, по данным CoinGecko.
РБК
За прошедшую неделю Ethereum вырос на 22% в преддверии хардфорка London, который стал еще одним шагом в рамках перехода альткоина на протокол 2.0.
РБК
Генеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу заявил, что обновление позволит увеличить масштабируемость, безопасность и децентрализацию блокчейна Ethereum.
РБК

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Ethereum подорожал на 7% за час после выхода хардфорка London

РБКвчера в 11:33
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