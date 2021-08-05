The National Interest (США): гениальная путинская ракетная пусковая установка сможет самостоятельно поражать цели (The National Interest)

Смирнов отметил, что у существующих реактивных установок типа «Торнадо-С» уже имеется определенная степень автоматизации в системе наведения и управления огнем, а также автоматизированное оборудование для подготовки и пуска реактивных снарядов.