РБКEthereum подорожал на 7% за час после выхода хардфорка LondonПосле выхода обновления London около 15:36 мск 5 августа на блоке 12 965 000, стоимость Ethereum резко выросла.РБКВ течение часа, с 16:20 до 17:20 мск, монета подорожала на 7%, до $2,8. Капитализация альткоина достигла $329 млрд, по данным CoinGecko.РБКЗа прошедшую неделю Ethereum вырос на 22% в преддверии хардфорка London, который стал еще одним шагом в рамках перехода альткоина на протокол 2.0.РБКГенеральный директор аналитической компании CryptoQuant Ки Ен Джу заявил, что обновление позволит увеличить масштабируемость, безопасность и децентрализацию блокчейна Ethereum.РБКЧитать далееСвернутьПодробнее о событииEthereum подорожал на 7% за час после выхода хардфорка LondonРБКвчера в 11:33Показать все источникиОценитьПоделиться