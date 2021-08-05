РБКEthereum за сутки подорожал на 8%Цена главной криптовалюты в 22:40 МСК 5 августа достигала отметки в $41,3 тыс., тогда как еще в 15:50 МСК биткоин торговался на уровне $37,5 тыс.РБКНа 9:40 МСК 6 августа цена первой криптовалюты составляет $40,8 тыс.РБКВчера инвестиционный банк JPMorgan предоставил богатым клиентам доступ к собственному биткоин-фонду Пассивно управляемый биткоин-фонд был запущен JPMorgan в партнерстве с NYDIG (New York Digital Investment Group).РБКВсего за час альткоин подорожал на 7% после выхода хардфорка London, который стал еще одним шагом в рамках перехода альткоина на протокол 2.0.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКDP.RUПодробнее о событииГрядёт коррекция цифровых монет: рынок уходит в негативDP.RU01:23Биткоин за несколько часов подорожал на 10%РБК02:46Показать все источникиОценить2Поделиться