Месси выиграл в «Барселоне» 35 трофеев и забил 672 гола в 778 матчах за 17 лет

Месси выступал за взрослую команду «Барселоны» 17 лет – в ноябре было бы 18 лет со дня его дебюта за каталонский клуб.