Будьте в Плюсе

Ethereum за сутки подорожал на 8%

Цена главной криптовалюты в 22:40 МСК 5 августа достигала отметки в $41,3 тыс., тогда как еще в 15:50 МСК биткоин торговался на уровне $37,5 тыс.
РБК
На 9:40 МСК 6 августа цена первой криптовалюты составляет $40,8 тыс.
РБК
Вчера инвестиционный банк JPMorgan предоставил богатым клиентам доступ к собственному биткоин-фонду Пассивно управляемый биткоин-фонд был запущен JPMorgan в партнерстве с NYDIG (New York Digital Investment Group).
РБК
Всего за час альткоин подорожал на 7% после выхода хардфорка London, который стал еще одним шагом в рамках перехода альткоина на протокол 2.0.
РБК

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Грядёт коррекция цифровых монет: рынок уходит в негатив

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Биткоин за несколько часов подорожал на 10%

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