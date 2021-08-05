«Соглашение, предусматривавшее покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору [Anvisa], а также отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт», — говорится в заявлении.
Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) в понедельник приступают к разгрузке многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Телекомпания не располагает точной информацией, когда и как американская разведка могла получить доступ к этим данным, но не исключает, что это произошло в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в лаборатории в Ухане.
Мещанский суд Москвы в четверг вынес обвинительный приговор основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.