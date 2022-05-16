В компании заверили, что смена собственника не окажет негативного влияния на выполнение заключенных договоров по бурению и ремонту скважин, не приведет к изменению портфеля заказов, а также не затронет структуру управления производством.
Напомним, что ранее на судебном процессе было объявлено, что представители Деппа согласовали со студией его участие в шестой серии "Пиратов Карибского моря", и его гонорар должен был составить 22,5 миллиона долларов.
Минпромторг РФ ожидает, что производство автомобилей "Москвич" на бывшем заводе Renault в столице начнется уже в этом году, заявил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Денис Пак.
В районе «Азовстали» открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР), где им окажут необходимую помощь.
Банк России предлагает ввести двухдневный "период охлаждения", обязав банки приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами, сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Директором Московского автомобильного завода «Москвич» назначен Дмитрий Пронин, ранее в течение десяти лет занимавший руководящие посты в транспортном комплексе Москвы и имеющий опыт работы в автомобильной отрасли, сообщил столичный Департамент транспорта.
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась заявил, что в ходе саммита лидеров стран организации в Москве не ставился вопрос об участии ОДКБ в спецоперации России на Украине.