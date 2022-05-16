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Eurasia Drilling Company продала буровую компанию «Евразия»

Нефтесервисная компания Eurasia Drilling Company (EDC) продала свое российское подразделение «Евразия» буровой компании «Развитие», сообщила компания (.pdf
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Коммерсантъ
В компании заверили, что смена собственника не окажет негативного влияния на выполнение заключенных договоров по бурению и ремонту скважин, не приведет к изменению портфеля заказов, а также не затронет структуру управления производством.
ПРАЙМ
«Развитие» сейчас официально подконтрольна владельцам и менеджменту «Петроинжиниринга», но происхождением и руководством прямо связана с самой EDC, указывала газета.
Forbes
Выручка БКЕ по итогам 2021 года составила 48,8 млрд руб., чистая прибыль — 4,1 млрд руб.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Eurasia Drilling Company продала буровую компанию «Евразия»
Snob.ru10:45
Пермский филиал буровой компании «Евразия» сменил владельца
Коммерсантъ Пермь10:09
Одна из крупнейших буровых компаний России сменила владельца
Forbes09:50
Eurasia Drilling Company продала буровую компанию «Евразия»
Коммерсантъ10:00
Eurasia Drilling Company продала ООО "Буровая компания "Евразия"
ТАСС09:39
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