Будьте в Плюсе

Eurasianet: Китай и Россия начали противоборство из-за казахстанской нефти

В условиях замедления роста китайской экономики КНР хочет, чтобы нефть из Казахстана могла беспрепятственно идти на мировой рынок.
Газета.Ru
Россия уже дважды блокировала поставки нефти из Казахстана после начала специальной операции на территории Украины, утверждает издание.
Компания
Автор признает, что Казахстан добывает ежесуточно чуть менее 2 миллионов баррелей, что составляет около 2% мировой добычи нефти.
FBM.ru
Как сказано в сообщении, Пекин ясно дал понять, что не намерен терпеть вмешательства в экспорт казахстанской нефти.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Eurasianet: Китай начал негласное противоборство с Россией из-за казахстанской нефти
Радио Sputnik09:08
Китай и Россия схлестнулись из-за казахстанской нефти
ИноСМИ05:07
Россия и КНР начали противоборство за нефть из Казахстана
Компания07:40
Eurasianet: Китай пожурил Россию из-за казахстанской нефти
Общественная служба новостей07:36
Eurasianet: КНР и РФ начали противоборство из-за казахстанской нефти
NVL06:33
Eurasianet: Китай и Россия начали противоборство из-за казахстанской нефти
Газета.Ru05:58
Нефть из Казахстана стала причиной противостояния России и Китая
Экономика сегодня09:05

Интересное

Mash: актер из сериала «Интерны» Пинскер мог скончаться из-за заражения крови

Актер из сериала «Интерны» Максим Пинскер мог скончаться из-за инфекции, началось заражение крови, мужчина впал в кому, но медикам не удалось его спасти.
Lenta.ru14:37

Политолог Нетесов считает, что Галкин возглавил список звезд, наиболее навредивших России

Политолог Александр Нетесов провел весьма интересное исследование, по результатам которого был опубликован список артистов, наиболее навредивших России.
CT newsвчера в 02:30

Предполагаемая убийца Дугиной Вовк арендовала гараж в Москве по казахстанскому паспорту

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной предъявляла поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости13:20

В Италии выявили первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусом и оспой обезьян

Первый случай одновременного заражения ВИЧ, коронавирусной инфекцией и оспой обезьян зафиксирован в Италии, сообщила газета il Messaggero со ссылкой на научное исследование в Journal of Infection.
РИА Новости08:45

Пентагон запретил импорт тантала из России, Китая, Ирана и Северной Кореи

Министерство обороны США ввело окончательный запрет на закупки из России, Китая, Ирана и Северной Кореи редкоземельного металла тантал и сплавов из него, следует из опубликованного в среду документа Пентагона.
РИА Новости12:37

Представитель Эрдогана назвал основой соглашения между Россией и Украиной возврат Крыма

В Анкаре продолжают придерживаться мнения, что любое соглашение между Москвой и Киевом должно включать передачу Крыма Украине, заявил в интервью CNN официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
РИА Новости07:58

Постпред Небензя показал в ООН используемые ВСУ мины «Лепесток»

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время неформального комментария для журналистов показал мины «Лепесток», которые используют украинские военные, запись пресс-подхода доступна на медиаресурсе ООН.
РБК14:43

Глава МИД Чехии Липавский вызвал посла России Змеевского из-за слов Небензи в Совбезе ООН

Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил отрицательное отношение страны к высказываниям российского постпреда в ООН Василия Небензи, сообщил глава чешского МИД Ян Липавский.
РИА Новости13:02

Небензя выразил надежду на решение конфликта на Украине путем переговоров

Россия рассчитывает, что конфликт на Украине будет урегулирован путем переговоров, но лишь при условии, что цели и задачи Москвы будут выполнены, заявил постпред в ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
РБК13:47

WP: Зеленский был готов уйти в отставку в начале российской спецоперации

Украинский президент Владимир Зеленский был готов уйти в отставку в начале российской специальной военной операции на Украине, сообщила газета The Washington Post.
RT на русском11:42