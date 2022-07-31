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Euronews: гостиницы Кипра столкнулись с проблемами из-за нехватки туристов из России

Гостиничный бизнес Кипра столкнулся с проблемами из-за нехватки туристов из России и выросших цен на электроэнергию.
Lenta.ru
Отмечается, что в этом году в страну не смогли попасть туристы из РФ и Украины.
РИА Новости
Согласно президенту Ассоциации кипрских отелей Гарису Лоизидесу, из-за энергетического кризиса статья расходов на электричество становится для предприятий второй крупнейшей после статьи затрат на зарплаты.
РИА Новости
Некоторые отели Кипра, по словам Лоизидеса, вынуждены платить за месяц до €150 тыс., сообщает Euronews
 в воскресенье, 31 июля.
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Кипрские гостиницы испытывают проблемы из-за нехватки российских туристов
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