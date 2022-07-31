Согласно президенту Ассоциации кипрских отелей Гарису Лоизидесу, из-за энергетического кризиса статья расходов на электричество становится для предприятий второй крупнейшей после статьи затрат на зарплаты.
Отмечается, что Хайсам аль-Гайс также сообщил, что участие Москвы в договоренностях ОПЕК+ важно для успешной реализации данного соглашения, Россия является крупным игроком на мировой энергетической арене.
Тарабрин напомнил, что Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене, не смотря на их пользу для обеих сторон.
Государства Запада воздерживаются от введения новых санкций, призванных ограничить возможности России торговать нефтью, так как опасаются усугубления мирового энергетического кризиса, пишет британская газета Financial Times (FT).