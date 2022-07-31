Согласно президенту Ассоциации кипрских отелей Гарису Лоизидесу, из-за энергетического кризиса статья расходов на электричество становится для предприятий второй крупнейшей после статьи затрат на зарплаты.
«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — заявил он.
Слова российского президента Владимира Путина, сказанные на параде в честь Дня Военно-морского флота РФ (ВМФ), вызвали панику в Великобритании, заявил аналитик The Mirror Дуглас Пейшент (Douglas Patient).