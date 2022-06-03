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Europe 1 сообщила о гибели под Харьковом французского наемника, воевавшего на стороне ВСУ

Под Харьковом погиб французский наемник, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Lenta.ru
Как сообщило 3 июня радио Europe 1
, француз приехал воевать в составе интернационального легиона на стороне украинских войск.
Известия
Отмечается, что наемник получил смертельное ранение после артиллерийского обстрела под Харьковом.
REGNUM
Как уточняет радиостанция, всего на Украине на стороне Киева действуют порядка 150 наемников из Франции.
ТАСС

Подробнее о событии

Europe 1: под Харьковом убит французский наемник, воевавший на стороне ВСУ
Московский Комсомолец03:50
Europe 1 сообщила о гибели под Харьковом французского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
Lenta.ru04:11
Europe 1: Французский наемник погиб под Харьковом
Комсомольская правда03:50
Europe 1 сообщило о гибели под Харьковом французского наемника, воевавшего на стороне ВСУ
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Europe 1: под Харьковом убит воевавший на стороне Киева французский наемник
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В Харьковской области убит воевавший за ВСУ французский наемник
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Europe 1: в Харьковской области убит французский наемник, воевавший на стороне ВСУ
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