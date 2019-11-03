На выходных 14-летняя девочка попала в реанимацию. Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии. Как оказалось, у девочки случился острый приступ астмы, и было принято решение срочно ее госпитализировать.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Экономика Банки отказываются принимать маткапитал как взнос по ипотеке Крупные российские банки отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке.

Финансы Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Футбол Дзюба отреагировал на сравнение с братьями Кличко Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова капитана "РБ Лейпцига" Вилли Орбана, назвавшего россиянина третьим братом Кличко, передает Sport24.

Политика Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Общество РБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка Один из клиентов после звонка мошенников заблокировал карту. Данные клиентов из договоров «Альфастрахования» РБК подтвердить не смог.

Общество СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Футбол «Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом» В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.

Политика В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.

Армия и оружие В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого террориста Турецкая армия и сотрудники иракской национальной разведывательной организации провели операцию по нейтрализации самого разыскиваемого в Турции террориста.

Шоу-бизнес Муж Лолиты озвучил причину развода с ней Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.

Политика Обвиняемый в США Парнас даст показания по делу об импичменте Трампа Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний в США Лев Парнас согласился дать показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа, пишет издание Politico со ссылкой на его адвоката Джозефа Бонди.

Финансы В начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим ниже 63.5 по паре доллар-рубль, повышение «спроса на риск» способствует укреплению рубля, но оснований для сильных движений пока недостаточно.

Общество Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности.

Спорт Встреча экспертов России и WADA пройдет в середине ноября Российские эксперты и представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведут совместную встречу в середине ноября, сообщает ТАСС.

Происшествия Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.

Гаджеты Apple отключит от интернета старые iPhone Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.