Шоу-бизнес
7Дней.руЕва Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Врачи скорой помощи не смогли оказать должную медицинскую помощь на месте, поэтому девочку пришлось госпитализировать. Оказалось, у Эвелин приступ астмы. Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
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с чего всё началось
Пиар-директор певца Дениса Клявера в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с экс-вокалисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери Эвелины.Вечерняя Москвавчера в 11:38
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Пиар-директор подтвердила сообщения о госпитализации дочери Польны и Клявера
Вечерняя Москвавчера в 11:38
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Происшествия
Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей
RT на русском вчера в 20:34
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Общество
Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании
Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 17:23
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Происшествия
В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Общество
Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии
Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.
Московский Комсомолец 11:08
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Армия и оружие
В США назвали Россию «самой реальной военной угрозой»
Россия оценивается как «самая реальная военная угроза» для США, а также «для американских интересов в Европе».
Телеканал 360° 02 ноября в 19:05
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:55
Здоровье
В Минздраве Украины отчитались о наличии вакцин от дифтерии
На Украине в наличии имеются 6 млн 800 тыс. доз вакцин от дифтерии, но привиты до 60% взрослых и младенцев до года.
REGNUM 02 ноября в 07:11
Политика
Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
ТАСС 15:24
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс 17:08
Здоровье
Дмитрий Миронов участвовал в заседании Госсовета России
В четверг, 30 октября, глава региона Дмитрий Миронов участвовал в расширенном заседании президиума Госсовета, прошедшее в городе Светлогорск Калининградской области.
TwitRegion 01 ноября в 02:18
Политика
США официально заявили о выходе из Парижского соглашения
США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 17:06
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 31 октября в 19:02
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили десять ракет по территории Израиля
По данным армейской пресс-службы, вечером 1 ноября из палестинского анклава по израильской территории в общей сложности было выпущено десять ракет, восемь из которых перехватила система ПРО "Железный купол".
Вестник Кавказа 01 ноября в 22:28
Космос
Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета
Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
IT-World вчера в 11:18
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Авто
Анонсирован обновленный седан Hyundai Grandeur
Колесная база растянута на 40 мм (до 2885 мм), а общая длина выросла на 60 мм: теперь от бампера до бампера Hyundai Grandeur насчитывает 4990 мм.
Авторевю 13:39
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41