Пиар-директор певца Дениса Клявера в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с экс-вокалисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери Эвелины.

с чего всё началось

Врачи скорой помощи не смогли оказать должную медицинскую помощь на месте, поэтому девочку пришлось госпитализировать. Оказалось, у Эвелин приступ астмы. Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.

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