Популярная российская певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной в Москве 14-летней дочери. "Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей", – написала артистка в своем Instagram.

Ева Польна рассказала о состоянии дочери после госпитализации

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