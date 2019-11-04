Шоу-бизнес

ТолкТолкЕва Польна рассказала о состоянии дочери после госпитализации

Популярная российская певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной в Москве 14-летней дочери. "Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей", – написала артистка в своем Instagram.
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Ева Польна успокоила поклонников: дочери стало лучше

Московский Комсомолецвчера в 15:44

Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери

РИА Новостивчера в 14:51

Ева Польна: «Состояние здоровья моей дочери стабилизировалось»

StarHit.ruвчера в 12:30

«Состояние стабилизировалось»: Ева Польна впервые рассказала о дочери, попавшей в больницу

Пятый каналвчера в 14:46

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

7Дней.рувчера в 13:12

Ева Польна сообщила новые данные о состоянии ее дочери

Телепрограммавчера в 14:47

«Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины»: Ева Польна прокомментировала состояние 14-летней дочери, попавшей в больницу

Woman.ruвчера в 12:26
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Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 02 ноября в 17:33
Игры

Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены

Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 02 ноября в 06:22
Политика

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Космос

С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA

Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
РБК 29 октября в 19:02
Политика

Более половины американцев одобряют импичмент Трампа

Более половины жителей США поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, которую начали представители Демократической партии в Конгрессе.
Известия вчера в 17:40
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Общество

Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Известия вчера в 11:38
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов прилетел в Москву

Вечерняя Москва 03 ноября в 06:37
Шоу-бизнес

Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Происшествия

В Ереване горит ангар российской авиабазы

Газета.Ru вчера в 07:25
Происшествия

Тела двух маленьких детей нашли в Приморье

Известия вчера в 22:09
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 03 ноября в 04:07
Общество

В России могут разрешить тратить пенсионные накопления на жилье

В Госдуме предложили разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов тратить накопления на улучшение жилищных условий.
РЕН ТВ вчера в 17:42
Политика

NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей

Российская газета вчера в 22:42
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Общество

Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru 03 ноября в 17:53
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Общество

Минстрой впервые составил Индекс качества городской среды

По данным министерства строительства и ЖКХ РФ, Индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире.
Тюменские известия 02 ноября в 00:54
Авто

Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019

Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Car.ru 02 ноября в 01:11
Космос

Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют

В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
RuNews24.ru вчера в 15:29
Футбол

CAS рассмотрит апелляцию «Челси» о снятии трансферного запрета

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Челси" 20 ноября.
Soccer.ru вчера в 07:23
Футбол

«Эвертон» рассказал о травме Гомеша

На официальном сайте "Эвертона" появилось заявление о травме португальского полузащитника Андре Гомеша.
Soccer.ru вчера в 01:33
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru 03 ноября в 23:58
Политика

«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в переговорах с Россией

В "Нафтогаз" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией о транзите газа. С таким заявлением выступил глава компании Андрей Коболев.
РЕН ТВ 01 ноября в 19:31
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Четыре рабочих дня вместо пяти ожидает россиян на этой неделе из-за длинных выходных, связанных с празднованием Дня народного единства.
ТАСС вчера в 16:06
Шоу-бизнес

Новый муж Ксении Собчак снял обручальное кольцо с безымянного пальца

Константина Богомолова засняли в Италии. Ксения Собчак проводит выходные в Сорренто, куда приехала со своим мужем Константином Богомоловым.
7Дней.ру 03 ноября в 01:00
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Ева Польна
Российская певица
Российская певица, композитор и автор песен. Экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Самая ротируемая исполнительница на радиостанциях России и стран СНГ 2013 года. Обладательница девяти премий «Золотой граммофон». Пишет шуточные стихи под псевдонимом «Жозефина Аскольдовна Воздержак».
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