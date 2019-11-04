Шоу-бизнес
ТолкЕва Польна рассказала о состоянии дочери после госпитализации
Популярная российская певица Ева Польна рассказала о состоянии госпитализированной в Москве 14-летней дочери. "Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей", – написала артистка в своем Instagram.
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«Состояние стабилизировалось»: Ева Польна впервые рассказала о дочери, попавшей в больницу
Пятый каналвчера в 14:46
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Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Политика
Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией
Глава министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
Космос
С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA
Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
Политика
Более половины американцев одобряют импичмент Трампа
Более половины жителей США поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, которую начали представители Демократической партии в Конгрессе.
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
Общество
Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин Лисов прилетел в Москву
Шоу-бизнес
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
Происшествия
Тела двух маленьких детей нашли в Приморье
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Общество
В России могут разрешить тратить пенсионные накопления на жилье
В Госдуме предложили разрешить участникам негосударственных пенсионных фондов тратить накопления на улучшение жилищных условий.
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Минстрой впервые составил Индекс качества городской среды
По данным министерства строительства и ЖКХ РФ, Индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире.
Авто
Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019
Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Космос
Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют
В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
Футбол
CAS рассмотрит апелляцию «Челси» о снятии трансферного запрета
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию "Челси" 20 ноября.
Футбол
«Эвертон» рассказал о травме Гомеша
На официальном сайте "Эвертона" появилось заявление о травме португальского полузащитника Андре Гомеша.
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в переговорах с Россией
В "Нафтогаз" нашли "серьезный аргумент" в переговорах с Россией о транзите газа. С таким заявлением выступил глава компании Андрей Коболев.
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Четыре рабочих дня вместо пяти ожидает россиян на этой неделе из-за длинных выходных, связанных с празднованием Дня народного единства.
Шоу-бизнес
Новый муж Ксении Собчак снял обручальное кольцо с безымянного пальца
Константина Богомолова засняли в Италии. Ксения Собчак проводит выходные в Сорренто, куда приехала со своим мужем Константином Богомоловым.