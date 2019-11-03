Шоу-бизнес
7Дней.руЕва Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи скорой помощи не смогли оказать должную медицинскую помощь на месте, поэтому девочку пришлось госпитализировать. Оказалось, у Эвелин приступ астмы.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
Космос
Россияне смогут увидеть транзит Меркурия по диску Солнца
Актуальные Новости 02 ноября в 13:00
Происшествия
СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье
Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело после гибели двух детей, которые, по предварительной версии, утонули в овраге.
РБК 20:50
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Украина сможет рассчитывать на получение кораблей, если признает, что допустила провокацию в Керченском проливе, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.
РИА Новости 14:42
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Происшествия
Троих южносахалинцев осудили за избиение до смерти человека
Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда в отношении трех ранее судимых жителей города по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Сахалин.Инфо 18:27
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49
Культура
Ложкари из Екатеринбурга идут к победе в британском ТВ-шоу
Знаменитый в Екатеринбурге ансамбль ложкарей «Парни Саб Ложки» принял участие в телевизионном шоу «Britain’s Got Talent» («Британия ищет таланты»).
Вестник 20:45
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Бенчмарк AnTuTu проверил на производительность смартфоны флагманских моделей и среднего класса.
Политическая Экспертиза 15:12
Армия и оружие
Военные НАТО начали учения на границе с Россией
В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
Lenta.ru 03:35
Происшествия
В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство
В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.
Российская газета 02 ноября в 13:23
Общество
Новый областной бюджет поступил в Сахалинскую областную думу
В сахалинскую областную думу поступил проект закона о бюджете на ближайшие три года.
Сахалин.Инфо 20:31
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Здоровье
Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни
Аргументы и Факты 02 ноября в 00:56
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Здоровье
Жительница Индии принимала опухоль весом 18 кг за беременность
Народные новости 19:38
Шоу-бизнес
Новый муж Собчак снял обручальное кольцо
Ксению Собчак и Константина Богомолова заметили в Италии. Режиссер был без обручального кольца.
Дни.ру вчера в 02:46
Фигурное катание
Загитова хочет прыгнуть с парашютом
Газета.Ru 09:00
Экономика
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
РБК 16:00
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru 17:15
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Общество
США выплатят $20 млн за информацию о пропавшем в Иране агенте
Власти США обещали выплатить вознаграждение в размере 20 млн долларов за информацию о пропавшем в Иране экс-сотруднике ФБР Роберте Левинсоне.
РЕН ТВ 12:28
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил сотрудников военной разведки с профессиональным праздником, отметив, что разведка - мощный инструмент защиты национальных интересов, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России (ДИМК).
РИА Новости 16:09
Футбол
Семеду ожидает трудной игры со «Славией» в ЛЧ
Матч «Барселона» — «Славия» пройдет 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Испании.
Спорт-Экспресс 11:36