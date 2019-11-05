Шоу-бизнес
7Дней.руЕва Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи скорой помощи не смогли оказать должную медицинскую помощь на месте, поэтому девочку пришлось госпитализировать. Оказалось, у Эвелин приступ астмы.
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Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Происшествия
В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме
При пожаре на ферме в окрестностях Энгельса Саратовской области погибло 10 тысяч кроликов.
Российская газета 00:52
Общество
Правительство РФ признало Челябинск городом с неблагоприятной средой
Соответственно, в городах, набравших от 180 и выше баллов, городская среда считается благоприятной, — отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Деловой квартал (Челябинск) 01:43
Спорт
Исполком ВАДА заслушал новую информацию по российскому вопросу
Исполком ВАДА, прошедший накануне конгресса организации в Катовице, Польша, заслушал обновлённую информацию о процедуре соблюдения требований в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от председателя комитета по соответствию Джонатана Тейлора, сообщает пресс-служба агентства.
Чемпионат вчера в 13:01
Общество
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву
Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru вчера в 05:35
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Происшествия
В Приморье нашли мертвыми двух детей
Российская газета вчера в 20:24
Происшествия
СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Происшествия
Глава томской организации Свидетелей Иеговы получил 6 лет колонии
Октябрьский районный суд признал члена томской ячейки Свидетелей Иеговы Сергея Климова виновным в организации религиозного объединения, признанного экстремистским, и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима, сообщает корреспондент из зала суда.
РИА Томск 02:58
Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьёзную травму футболисту «Эвертона»
Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
REGNUM 03 ноября в 14:42
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
За неделю до мировой премьеры Skoda выпустила тизерное видео, в котором показаны первые детали новой Octavia.
SpeedMe вчера в 08:35
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU вчера в 10:08
Происшествия
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Авто
Названы основные способы выяснить реальный пробег автомобиля
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперты Auto.ru перечислили способы выяснить настоящий километраж, который прошла приглянувшаяся покупателю машина.
Профиль 02:16
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии
Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда вчера в 03:20
Недвижимость
Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия 03 ноября в 06:19
Общество
В Ярославле уволили судью, раскритиковавшего генпрокурора Чайку
В Ярославле прекратили полномочия судьи Красноперекопского районного суда Андрея Курапина, раскритиковавшего генпрокурора Юрия Чайку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Медиазона 00:59
Хоккей
«Трактор» сделал кадровые перестановки в тренерском штабе
В хоккейном клубе «Трактор» вслед за отставкой Петериса Скудры, сегодня, 5 ноября, объявили о кадровых перестановках во всем тренерском штабе.
Первый областной 01:59
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Футбол
Тедеско: удивлён 4 добавленными минутами в матче с «Арсеналом». Ещё раз: 4!
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1), передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Чемпионат 03:04