Шоу-бизнес

7Дней.ру7Дней.руЕва Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачи скорой помощи не смогли оказать должную медицинскую помощь на месте, поэтому девочку пришлось госпитализировать. Оказалось, у Эвелин приступ астмы.
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Дочь певицы Евы Польны пришла в себя

Говорит Москвавчера в 15:05

«Сейчас уже все хорошо»: Клявер прокомментировал состояние дочери

Телепрограммавчера в 22:22

Ева Польна успокоила поклонников: дочери стало лучше

Московский Комсомолецвчера в 15:44

Ева Польна о состоянии попавшей в больницу дочери

Дни.ру00:25

Ева Польна впервые рассказала о состоянии дочери

Вечерняя Москвавчера в 15:36

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

7Дней.рувчера в 13:12

Ева Польна: «Состояние здоровья моей дочери стабилизировалось»

StarHit.ruвчера в 12:30
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Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Происшествия

В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме

При пожаре на ферме в окрестностях Энгельса Саратовской области погибло 10 тысяч кроликов.
Российская газета 00:52
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

РБК 02:58
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Общество

Правительство РФ признало Челябинск городом с неблагоприятной средой

Соответственно, в городах, набравших от 180 и выше баллов, городская среда считается благоприятной, — отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Деловой квартал (Челябинск) 01:43
Спорт

Исполком ВАДА заслушал новую информацию по российскому вопросу

Исполком ВАДА, прошедший накануне конгресса организации в Катовице, Польша, заслушал обновлённую информацию о процедуре соблюдения требований в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от председателя комитета по соответствию Джонатана Тейлора, сообщает пресс-служба агентства.
Чемпионат вчера в 13:01
Общество

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву

Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru вчера в 05:35
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Происшествия

В Приморье нашли мертвыми двух детей

Российская газета вчера в 20:24
Происшествия

СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре

Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Происшествия

Глава томской организации Свидетелей Иеговы получил 6 лет колонии

Октябрьский районный суд признал члена томской ячейки Свидетелей Иеговы Сергея Климова виновным в организации религиозного объединения, признанного экстремистским, и назначил ему наказание в виде 6 лет колонии общего режима, сообщает корреспондент из зала суда.
РИА Томск 02:58
Общество

У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьёзную травму футболисту «Эвертона»

Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
REGNUM 03 ноября в 14:42
Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

За неделю до мировой премьеры Skoda выпустила тизерное видео, в котором показаны первые детали новой Octavia.
SpeedMe вчера в 08:35
Кино

Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU вчера в 10:08
Происшествия

В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву

Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Авто

Названы основные способы выяснить реальный пробег автомобиля

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперты Auto.ru перечислили способы выяснить настоящий километраж, который прошла приглянувшаяся покупателю машина.
Профиль 02:16
Происшествия

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии

Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Энергетика

«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери

В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда вчера в 03:20
Недвижимость

Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия 03 ноября в 06:19
Общество

В Ярославле уволили судью, раскритиковавшего генпрокурора Чайку

В Ярославле прекратили полномочия судьи Красноперекопского районного суда Андрея Курапина, раскритиковавшего генпрокурора Юрия Чайку, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Медиазона 00:59
Хоккей

«Трактор» сделал кадровые перестановки в тренерском штабе

В хоккейном клубе «Трактор» вслед за отставкой Петериса Скудры, сегодня, 5 ноября, объявили о кадровых перестановках во всем тренерском штабе.
Первый областной 01:59
Экономика

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Футбол

Тедеско: удивлён 4 добавленными минутами в матче с «Арсеналом». Ещё раз: 4!

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско выразил недовольство решением судьи добавить четыре минуты к матчу 15-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1), передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Чемпионат 03:04
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Ева Польна
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Российская певица, композитор и автор песен. Экс-солистка российской группы «Гости из будущего». Самая ротируемая исполнительница на радиостанциях России и стран СНГ 2013 года. Обладательница девяти премий «Золотой граммофон». Пишет шуточные стихи под псевдонимом «Жозефина Аскольдовна Воздержак».
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Денис Клявер
Российский певец
российский певец, музыкант, актёр и композитор, бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоём». Сын актёра и ведущего телепередачи «Городок» Ильи Олейникова. Лауреат премии «Золотой граммофон».
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