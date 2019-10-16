Футбол

ЧемпионатЧемпионатЕвдокимов возглавил «Нижний Новгород»

Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» назначен Роберт Евдокимов, сообщается на официальном сайте клуба. «Чемпионат» в начале августа первым сообщил, что Евдокимов сменит Дмитрия Черышева на посту тренера «Нижнего Новгорода».
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Евдокимов возглавил «Нижний Новгород»

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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
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Российский футболист
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Роберт Геннадьевич Евдокимов
Футболист
Советский и российский футболист, тренер.
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