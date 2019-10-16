Футбол

LiveResult.RuLiveResult.Ru«Нижний Новгород» сменил главного тренера

Футбольный клуб «Нижний Новгород», который выступает в первенстве ФНЛ, решил сменить главного тренера. В отставку с поста наставника команды был отправлен 50-летний Дмитрий Черышев.
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