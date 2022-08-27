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Evening Standard посоветовала британцам мыть посуду в тазике и утеплять окна

Британское издание Evening Standard 27 августа опубликовало статью, в которой дало жителям страны ряд советов по экономии электроэнергии на фоне роста цен.
Известия
В пятницу британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении с 1 октября максимально допустимого размера счета на электроэнергию на 80 процентов из-за роста мировых цен на энергоносители.
РИА Новости
"Зима на пороге, а счета за электроэнергию рекордно высоки — не самое лучшее сочетание в условиях кризиса стоимости жизни", — пишет издание.
РИА Новости
Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти.
Московский Комсомолец

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Британцам посоветовали конопатить окна и мыть посуду в тазике для экономии электроэнергии
РИА Новости12:08
Британцам посоветовали конопатить окна и мыть посуду в тазике для экономии электричества
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Британцев призвали конопатить окна и мыть посуду в тазике ради экономии электричества
Life.ru10:44
Evening Standard рекомендовала британцам мыть посуду в тазике и утеплять окна
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Lenta.ru10:18
Британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии электричества
Газета.Ru10:06
Evening Standard посоветовала британцам мыть посуду в тазике и утеплять окна
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