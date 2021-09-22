В Екатеринбурге пройдет кастинг на популярное шоу от ТНТ

Первый сезон шоу стал хитом эфира ТНТ и сделал популярными не только вокалистов, удививших звезд своим голосом и слухом, но и артистичных участников, которые поразили зрителей и гостей студии харизмой, чувством юмора и умением держаться на сцене.