Будьте в Плюсе

Evergrande сообщила, что избежит дефолта по облигациям в Китае

Взрывной рост бумаг произошел после того, как Evergrande сообщила китайским инвесторам, что 23 сентября выплатит купоны по облигациям, номинированным в юанях.
Компания
Как сообщается в биржевых документах компании, Hengda выплатит инвесторам 232 млн юаней ($35,9 млн) в четверг.
Интерфакс
Китайские власти уже начали закладывать основу для реструктуризации долга компании, написал Bloomberg.
Forbes
Некоторые аналитики сравнивают проблемы Evergrande с историей Lehman Brothers, крах которой послужил началом мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Evergrande избежал дефолта по облигациям в юанях
Forbes07:31
Акции одного из крупнейших застройщиков Китая взлетели на 32%
Компания04:58
Ведущее подразделение китайского застройщика Evergrande выплатит проценты по внутренним облигациям в срок
Интерфаксвчера в 05:42
Банкротство китайского девелопера Evergrande откладывается
Российская газетавчера в 08:05
Evergrande может спастись от дефолта
Инвест-Форсайтвчера в 03:36
СМИ: китайский девелопер Evergrande выплатит часть дивидендов 23 сентября
ТАССвчера в 23:57
Evergrande сообщила, что избежит дефолта по облигациям в Китае
Коммерсантъвчера в 23:04

Интересное

В Екатеринбурге пройдет кастинг на популярное шоу от ТНТ

Первый сезон шоу стал хитом эфира ТНТ и сделал популярными не только вокалистов, удививших звезд своим голосом и слухом, но и артистичных участников, которые поразили зрителей и гостей студии харизмой, чувством юмора и умением держаться на сцене.
Globalcity.info21 сентября в 09:09