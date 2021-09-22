КоммерсантъEvergrande сообщила, что избежит дефолта по облигациям в КитаеВзрывной рост бумаг произошел после того, как Evergrande сообщила китайским инвесторам, что 23 сентября выплатит купоны по облигациям, номинированным в юанях.КомпанияКак сообщается в биржевых документах компании, Hengda выплатит инвесторам 232 млн юаней ($35,9 млн) в четверг.ИнтерфаксКитайские власти уже начали закладывать основу для реструктуризации долга компании, написал Bloomberg.ForbesНекоторые аналитики сравнивают проблемы Evergrande с историей Lehman Brothers, крах которой послужил началом мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.КоммерсантъЧитать далееСвернутьForbesForbesРБК ИнвестицииИнвест-ФорсайтПодробнее о событииEvergrande избежал дефолта по облигациям в юаняхForbes07:31Акции одного из крупнейших застройщиков Китая взлетели на 32%Компания04:58Ведущее подразделение китайского застройщика Evergrande выплатит проценты по внутренним облигациям в срокИнтерфаксвчера в 05:42Банкротство китайского девелопера Evergrande откладываетсяРоссийская газетавчера в 08:05Evergrande может спастись от дефолтаИнвест-Форсайтвчера в 03:36СМИ: китайский девелопер Evergrande выплатит часть дивидендов 23 сентябряТАССвчера в 23:57Evergrande сообщила, что избежит дефолта по облигациям в КитаеКоммерсантъвчера в 23:04Показать ещёОценитьПоделиться