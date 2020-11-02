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Интерфакс
Интерфакс

Евгений Амбросов сменил Александра Фридмана в правлении «НОВАТЭКа»

РБК
Ранее у главы правления "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона было два первых заместителя - Фридман и Лев Феодосьев - коммерческий директор компании.В источнике
Подробнее о событии
Агентство нефтегазовой информации

Александр Фридман вышел из состава правления НОВАТЭКа

Агентство нефтегазовой информации06:00
Коммерсантъ

Первый замглавы «Совкомфлота» Амбросов перешел в НОВАТЭК

Коммерсантъ05:22
АК&М

НОВАТЭК изменил состав правления

АК&М04:30
РБК

Александр Фридман ушел из правления НОВАТЭКа

РБК04:40
Энергетика и промышленность России

Евгений Амбросов избран в состав Правления ПАО «НОВАТЭК»

Энергетика и промышленность России04:57
Интерфакс

Евгений Амбросов сменил Александра Фридмана в правлении «НОВАТЭКа»

Интерфакс04:08

В Молдавии обработали 95% бюллетеней на выборах президента

Кандидат от партии национального единства Октавиан Цыку набрал два процента голосов, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу - 1,5%, кандидат от движения Unirea (Объединение) - чуть более одного процента голосов.
Интерфакс17:32

Объявлена страна-лидер по числу завезенных в Россию случаев коронавируса

Лидера по числу завезенных в страну случаев заболевания объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве (трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале ТАСС).
Lenta.ru06:10

Бывший хоккеист «Спартака» Игорь Мусатов осужден на четыре года колонии

Бывший хоккеист московского "Спартака", серебряный призер молодежного чемпионата мира России Игорь Мусатов приговорен решением Пресненского суда Москвы к четырем годам колонии общего режима за мошенничество с криптовалютой на сумму 800 тысяч долларов.
Российская газета04:58

Травников распорядился сформировать запас антибиотиков на новогодние праздники

Губернатор Новосибирской области поручил региональному Минздраву создать запас лекарств, которые могут понадобиться в новогодние праздники в связи с возможным осложнением ситуации по гриппу, ОРВИ и COVID-19.
RuNews24.ru04:32

Зеленский заявил о заговоре олигархов после решения Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook заявил, что решение Конституционного суда страны об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства направлено против него.
РБКвчера в 11:44

Для обвиняемых в подготовке теракта против Киркорова требуют до 20 лет тюрьмы

Прокурор попросил суд назначить фигурантам дела об организации теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году от 11 до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru05:58