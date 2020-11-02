Кандидат от партии национального единства Октавиан Цыку набрал два процента голосов, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу - 1,5%, кандидат от движения Unirea (Объединение) - чуть более одного процента голосов.
Лидера по числу завезенных в страну случаев заболевания объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве (трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале ТАСС).
Бывший хоккеист московского "Спартака", серебряный призер молодежного чемпионата мира России Игорь Мусатов приговорен решением Пресненского суда Москвы к четырем годам колонии общего режима за мошенничество с криптовалютой на сумму 800 тысяч долларов.
Губернатор Новосибирской области поручил региональному Минздраву создать запас лекарств, которые могут понадобиться в новогодние праздники в связи с возможным осложнением ситуации по гриппу, ОРВИ и COVID-19.
Прокурор попросил суд назначить фигурантам дела об организации теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году от 11 до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.