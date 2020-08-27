Евгений Дитрих поставил «твёрдую пятёрку» строителям трассы Таврида

Оценивая в целом проделанную в Крыму работу Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сказал журналистам: - Твёрдая пятёрка. Когда подводишь итоги больших строек, причём качественно выполненных, всегда вспоминаешь этап за этапом: как это было, как начиналось.