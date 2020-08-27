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Крымская газета
Крымская газета

Евгений Дитрих поставил «твёрдую пятёрку» строителям трассы Таврида

Оценивая в целом проделанную в Крыму работу Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сказал журналистам: - Твёрдая пятёрка. Когда подводишь итоги больших строек, причём качественно выполненных, всегда вспоминаешь этап за этапом: как это было, как начиналось.В источнике
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Аргументы и Факты

Министр транспорта оценил качество автодороги «Таврида»

Аргументы и Фактывчера в 10:39
МИР 24

Министр Дитрих поставил «твердую пятерку» качеству покрытия трассы «Таврида»

МИР 24вчера в 10:18
ИА Крыминформ

Министр транспорта России оценил работу дорожников «Тавриды» на твердую пятерку

ИА Крыминформвчера в 09:16
Крымская газета

Евгений Дитрих поставил «твёрдую пятёрку» строителям трассы Таврида

Крымская газетавчера в 09:54
Крым 24

Министр транспорта РФ оценил «Тавриду» на пятёрку

Крым 24вчера в 09:26
Известия

Дитрих поставил «твердую пятерку» трассе «Таврида»

Известиявчера в 09:56

Oracle и Microsoft подали заявки на покупку TikTok

Oracle и Microsoft подали заявки китайской компании ByteDance на покупку американского приложения TikTok в рамках сделки, которая может быть заключена в течение недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждения.
Ведомостивчера в 14:37
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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Charite не подтвердила сведения об «отравлении» Навального «Новичком»

Издание Spiegel и "расследовательская" группа Bellingcat, известная своими сфабрикованными материалами, ранее сообщили о том, что врачи немецкой клиники не исключают версии возможного "отравления" Навального ядом группы ингибиторов холинэстеразы "Новичок".
iReactorвчера в 05:49
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Найден первый в мире пациент, который смог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи отмечают, что данную пациентку можно считать первым в истории человеком, иммунитет которого справился с ВИЧ самостоятельно, без какой-либо терапии и трансплантации костного мозга.
Аргументы и Факты17:06
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