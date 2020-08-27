Евгений Дитрих поставил «твёрдую пятёрку» строителям трассы Таврида
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Оценивая в целом проделанную в Крыму работу Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сказал журналистам: - Твёрдая пятёрка. Когда подводишь итоги больших строек, причём качественно выполненных, всегда вспоминаешь этап за этапом: как это было, как начиналось.В источнике
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Министр транспорта России оценил работу дорожников «Тавриды» на твердую пятерку
ИА Крыминформвчера в 09:16