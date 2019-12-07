РПЛ

ИзвестияИзвестияПрезидент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться. Об этом 7 декабря сообщил Sport24.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Гинер в огне из-за судейства: назвал Егорова взяточником и предложил ему застрелиться 🔫

Sports.ru12:03

Евгений Гинер: «Я такого беспредела с судейством за время работы в ЦСКА не видел. Егоров должен застрелиться»

Спорт-Экспресс12:35

Евгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем»

Российская газета12:29

Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться

РБК12:11

Президент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться

Известия12:50

Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться»

Sport24.ru11:28

Созин: Гинер – детонатор возможной скорой отставки Егорова

Чемпионат12:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:09, Ашберн
Единоборства

Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком

ProstoProSport вчера в 09:18
Происшествия

Сбитые в Нижнем Новгороде школьники направлялись в театр

Российская газета 12:35
Политика

«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом

«Нулевой вариант», предложенный премьер-министром России Дмитрием Медведевым, невозможен при заключении договора по газу, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ 11:41
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 09:32
Футбол

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над дюссельдорфской «Фортуной» в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.
RT на русском 12:02
Происшествия

Грузовик и автобус столкнулись в Пензенской области

ТАСС 10:34
Политика

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Во второй половине дня запланирована встреча президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко.
ТК Звезда 04:56
Происшествия

Российский полицейский залил в машину бурбон и попал на видео

Lenta.ru 12:05
Происшествия

В Черном море затонуло рыболовецкое судно с 30 т анчоусов

РБК 10:23
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко

Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Вести.Ru 12:34
Общество

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь

REGNUM 06:38
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Происшествия

Два семилетних мальчика упали под лед на реке в Волгоградской области

РБК 08:17
Политика

Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Газета.Ru вчера в 17:28
Футбол

«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:59
Политика

В Минэнерго ответили на претензии Матвиенко по «умным счетчикам»

«Россети» заявили о готовности устанавливать «умные счетчики» с 1 июля 2020 года.
BFM.ru 11:55
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» в матче чемпионата Англии

Газета.Ru 12:41
Армия и оружие

СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты

«Украинский милитаристский портал» опубликовал в YouTube-канале кадры испытательного полета противокорабельной ракеты Р-360 с комплекса «Нептун».
РБК 10:18
Единоборства

Сын Кости Цзю одержал 11-ю победу нокаутом

Sportbox.RU 09:18
Шоу-бизнес

Брежнева в Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым

Вера Брежнева пошутила по поводу отношений с Сергеем Светлаковым на шоу Comedy Club.
Актуальные Новости 10:59
Общество

Астролог сделала тревожный прогноз на високосный 2020 год

Астролог Любовь Калиновская предупредила, что в 2020 году, который пройдет под знаком Марса, россиян ждет ряд рисков.
ФАН вчера в 21:30
Энергетика

В Белоруссии в 25-й раз за год подорожал бензин

Розничные цены на автомобильное топливо выросли в Белоруссии в 25-й раз с начала года в связи с возросшими затратами на приобретение нефти.
ТАСС 10:45
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета

На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
Нева Спорт вчера в 22:30
Гаджеты

В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C

В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Актуальные Новости вчера в 07:51
Происшествия

В Биробиджане загорелся торговый центр

РБК 12:40
Футбол

Молодежка ФК «Ростов» проиграла «Спартаку»

Команды встретились в субботу в рамках молодежного первенства. В первом тайме забил «Спартак», ростовчанам отыграться не удалось.
Rostov gazeta 10:04
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия 07:55
Фигурное катание

Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при

За свое выступление спортсменка получила 85,45 балла. Это мировой рекорд в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:09
Армия и оружие

Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе

Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Военное дело вчера в 07:38
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное