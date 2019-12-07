РПЛ
ИзвестияПрезидент ЦСКА призвал главу департамента судейства РФС уволиться
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер призвал главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) уволиться. Об этом 7 декабря сообщил Sport24.
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«Нафтогаз» назвал предложение Медведева по газу невозможным вариантом
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Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
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Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Во второй половине дня запланирована встреча президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
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Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции
Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
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«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
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В Минэнерго ответили на претензии Матвиенко по «умным счетчикам»
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СМИ показали видео тестового полета угрожающей Крымскому мосту ракеты
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Энергетика
В Белоруссии в 25-й раз за год подорожал бензин
Розничные цены на автомобильное топливо выросли в Белоруссии в 25-й раз с начала года в связи с возросшими затратами на приобретение нефти.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде пройдет мужская эстафета
На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде сегодня, 7 декабря, пройдет мужская эстафетная гонка.
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В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
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Молодежка ФК «Ростов» проиграла «Спартаку»
Команды встретились в субботу в рамках молодежного первенства. В первом тайме забил «Спартак», ростовчанам отыграться не удалось.
Фигурное катание
Косторная установила мировой рекорд в финале Гран-при
За свое выступление спортсменка получила 85,45 балла. Это мировой рекорд в короткой программе.
Армия и оружие
Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе
Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.