Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

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Экономика Всемирный банк назвал главные риски для экономики России Всемирный банк незначительно улучшил прогноз по росту экономики России: теперь он ожидает, что прирост ее ВВП в этом году составит 1,2%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%. Это следует из очередного доклада Всемирного банка по российской экономике, опубликованного в среду, 4 декабря.

Политика МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд «Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.

Армия и оружие НАТО создаст «малые» ядерные бомбы для противостояния России и Китаю Необходимость создания для НАТО ядерных бомб «малой» мощности до 10 килотонн для сдерживания растущей ядерной мощи России и Китая подтвердил заместитель министра обороны США Джон Руд, заявление которого приводит 4 декабря журнал Seapower.

Общество На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.

Игры Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4 Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.

Политика Матвиенко предложила наказать Новака Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, которые суммарно заработали более миллиарда долларов в 2019 году.

Экономика Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.

Общество Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.