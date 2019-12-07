РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаЕвгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем»

Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Евгений Гинер призвал главу судейского корпуса застрелиться. Тоже насмотрелся передач Соловьева?

Спорт день за днем15:01

Президент ЦСКА считает главу департамента судейства «конченым негодяем»

Газета.Ru15:16

Евгений Гинер после матча «Краснодар» — ЦСКА: Егорова надо сажать в тюрьму

Чемпионат11:40

Президент ЦСКА посоветовал главе департамента судейства РФС уволиться

РБК12:11

Гинер в огне из-за судейства: назвал Егорова взяточником и предложил ему застрелиться 🔫

Sports.ru12:03

Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться»

Sport24.ru11:28

Евгений Гинер: «Я такого беспредела с судейством за время работы в ЦСКА не видел. Егоров должен застрелиться»

Спорт-Экспресс12:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
Единоборства

Джошуа победил Руиса и вернул четыре чемпионских пояса

Lenta.ru 17:17
Экономика

Всемирный банк назвал главные риски для экономики России

Всемирный банк незначительно улучшил прогноз по росту экономики России: теперь он ожидает, что прирост ее ВВП в этом году составит 1,2%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%. Это следует из очередного доклада Всемирного банка по российской экономике, опубликованного в среду, 4 декабря.
РБК 04 декабря в 06:30
Футбол

Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»

"Монако" обыграл "Амьен" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Монако".
Газета.Ru 16:46
Политика

Лукашенко оценил темпы интеграции России и Белоруссии

РИА Новости 08:14
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Lenta.ru 15:57
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
РБК 17:25
Армия и оружие

ДНР: ВСУ за сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня.ру 05 декабря в 01:58
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Футбол

Лацио нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате Италии

"Лацио" продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей, а "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
РИА Новости 17:00
Армия и оружие

В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:11
Происшествия

Одесская полиция подозревает двух человек после пожара в колледже

Два человека получат уведомления о подозрении после пожара в одесском колледже, заявил заместитель начальника главного управления Нацполиции Сергей Шайхет.
RT на русском 11:48
Армия и оружие

НАТО создаст «малые» ядерные бомбы для противостояния России и Китаю

Необходимость создания для НАТО ядерных бомб «малой» мощности до 10 килотонн для сдерживания растущей ядерной мощи России и Китая подтвердил заместитель министра обороны США Джон Руд, заявление которого приводит 4 декабря журнал Seapower.
Красная весна вчера в 14:51
Музыка

Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в России и в мире

Афиша Daily 04 декабря в 05:15
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета вчера в 03:03
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
RT на русском 16:53
Происшествия

В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека

Три человека погибли, и шестеро пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре).
ТАСС 15:06
Общество

На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
РИА Новости 15:59
Общество

Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили

7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Известия 14:37
Игры

Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4

Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Ferra 11:31
Автоспорт

Шварцман и Мазепин закончили день в тройке на тестах Формулы-2

Российские гонщики Формулы-2 Роберт Шварцман и Никита Мазепин стали вторым и третьим соответственно в дневной сессии второго дня тестов в Абу-Даби.
Чемпионат вчера в 08:08
Армия и оружие

Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео

Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Lenta.ru 10:54
Гаджеты

В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G

OAnews 05 декабря в 06:21
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, которые суммарно заработали более миллиарда долларов в 2019 году.
Народные новости вчера в 20:42
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
АБН вчера в 01:41
Экономика

Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Российская газета вчера в 07:28
Политика

Помощник Зеленского призвал уточнить Минские договоренности

В Киеве отметили, что заключенные пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении.
Piter.tv 14:31
Общество

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Интерфакс 02:48
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс вчера в 21:36
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко

Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.
Вести.Ru 12:34
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное