РПЛ
Российская газетаЕвгений Гинер назвал Александра Егорова «конченым негодяем»
Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
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Экономика
Всемирный банк назвал главные риски для экономики России
Всемирный банк незначительно улучшил прогноз по росту экономики России: теперь он ожидает, что прирост ее ВВП в этом году составит 1,2%, в 2020 году — 1,6%, в 2021 году — 1,8%. Это следует из очередного доклада Всемирного банка по российской экономике, опубликованного в среду, 4 декабря.
Футбол
Головин помог «Монако» обыграть «Амьен»
"Монако" обыграл "Амьен" в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Монако".
Политика
Лукашенко оценил темпы интеграции России и Белоруссии
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
«Сотрудники МВФ достигли соглашения с властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования», — добавила она.
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Футбол
Лацио нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате Италии
"Лацио" продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей, а "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше турнира.
Армия и оружие
В США отметили отставание от России в разработке гиперзвукового оружия
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США отстает от России в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Одесская полиция подозревает двух человек после пожара в колледже
Два человека получат уведомления о подозрении после пожара в одесском колледже, заявил заместитель начальника главного управления Нацполиции Сергей Шайхет.
Армия и оружие
НАТО создаст «малые» ядерные бомбы для противостояния России и Китаю
Необходимость создания для НАТО ядерных бомб «малой» мощности до 10 килотонн для сдерживания растущей ядерной мощи России и Китая подтвердил заместитель министра обороны США Джон Руд, заявление которого приводит 4 декабря журнал Seapower.
Музыка
Apple Music назвала самые популярные песни 2019 года в России и в мире
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»
В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
Происшествия
В ДТП в Сургутском районе Югры погибли три человека
Три человека погибли, и шестеро пострадали в результате ДТП с участием двух автомобилей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре).
Общество
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Общество
Названы попадающие под регулирование нового документа автомобили
7 декабря сообщалось, что в России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Игры
Игры для PlayStation 5 не запустятся на PlayStation 4
Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.
Автоспорт
Шварцман и Мазепин закончили день в тройке на тестах Формулы-2
Российские гонщики Формулы-2 Роберт Шварцман и Никита Мазепин стали вторым и третьим соответственно в дневной сессии второго дня тестов в Абу-Даби.
Армия и оружие
Перебрасываемые в сторону Донецка танки сняли на видео
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко выложил в своем Twitter-аккаунте видео, на котором запечатлены перебрасываемые по железной дороге танки.
Гаджеты
В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире Forbes составило ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов, которые суммарно заработали более миллиарда долларов в 2019 году.
Авто
Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже
Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
Экономика
Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов.
Политика
Помощник Зеленского призвал уточнить Минские договоренности
В Киеве отметили, что заключенные пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении.
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка Ксения Кривко
Ранее сообщалось, что она победила во всероссийском конкурсе для замужних дам в номинации "Миссис Россия Globe", что дало ей право представлять страну на международном конкурсе.