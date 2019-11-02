Политика

Газета.RuГазета.RuЕвгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины. Об этом он сообщил в своей программе и написал на странице в Facebook.
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Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

Известиявчера в 14:28

Киселев рассказал о побеге Бабченко с Украины

ФАНвчера в 18:50

Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

РЕН ТВвчера в 14:07

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Газета.Ruвчера в 15:26

Евгений Киселёв: Бабченко покинул Украину

News.ruвчера в 16:46

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Lenta.ruвчера в 16:35

Аркадий Бабченко покинул Украину, рассказал Евгений Киселев

РИА Новости02:14
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