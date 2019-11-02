Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины. Об этом он сообщил в своей программе и написал на странице в Facebook.

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

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