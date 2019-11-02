Политика
Газета.RuЕвгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины. Об этом он сообщил в своей программе и написал на странице в Facebook.
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Евгений Киселев сообщил о побеге Бабченко с Украины в Эстонию или Финляндию
Экономика сегоднявчера в 16:13
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Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета вчера в 18:56
Наука
Восстановлен последний маршрут ледяного человека Этци
МедиаПоток вчера в 09:31
Политика
Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций
Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 23:47
Общество
Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.
ТАСС вчера в 19:02
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 08:50
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 12:47
Происшествия
В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м
Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:51
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 03:36
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 01 ноября в 04:26
Гаджеты
Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта
3DNews 01 ноября в 16:17
Происшествия
В Курске школьницы разрушили надгробия на кладбище
В ролике показано, как подростки ногами рушат надгробия Они повредили 6 могил.
Говорит Москва вчера в 13:47
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК вчера в 17:40
Общество
Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости вчера в 06:50
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 17:14
Происшествия
Названа главная версия убийства главы Центра «Э» Ингушетии
Начальник Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит по «заказу», пишет «МК» со ссылкой на источник.
Ореанда-Новости вчера в 14:38
Футбол
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»
Спорт-Экспресс вчера в 12:56
Армия и оружие
Владимир Карасёв: Поляки не собираются погибать за Прибалтику
Поляки поняли, что дело пахнет керосином, и полыхнет не США, а Польша.
Новостной фронт вчера в 09:15
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 19:04
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 18:33
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru 01 ноября в 15:24
Футбол
Лэмпард повторил рекорд «Челси» 30-летней давности
Как показывается статистика, субботняя победа над «Уотфордом» (2:1) позволила Лэмпарду повторить лучший клубный результат по выездным победам подряд, если учитывать все официальные матчи.
Евро-футбол.ру вчера в 17:22
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском вчера в 13:31
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 02:00
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США
Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru вчера в 20:04
Экономика
Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн
Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт 01 ноября в 11:14
Происшествия
В Челябинской области в жилом доме произошел хлопок газа
РБК вчера в 17:48
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 19:14