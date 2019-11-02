Политика

Газета.RuГазета.RuЕвгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины. Об этом он сообщил в своей программе и написал на странице в Facebook.
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Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

Известиявчера в 15:28

Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины

РЕН ТВвчера в 15:07

Киселев рассказал о побеге Бабченко с Украины

ФАНвчера в 19:50

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Газета.Ruвчера в 16:26

Евгений Киселёв: Бабченко покинул Украину

News.ruвчера в 17:46

Стало известно о побеге Бабченко с Украины

Lenta.ruвчера в 17:35

Евгений Киселев сообщил о побеге Бабченко с Украины в Эстонию или Финляндию

Экономика сегоднявчера в 16:13
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Общество

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета вчера в 18:56
Наука

Восстановлен последний маршрут ледяного человека Этци

МедиаПоток вчера в 09:31
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Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 23:47
Общество

Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.
ТАСС вчера в 19:02
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 08:50
Общество

«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 12:47
Происшествия

В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м

Пожар возник на складе в Жуковском, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:51
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 03:36
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 01 ноября в 04:26
Гаджеты

Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта

3DNews 01 ноября в 16:17
Происшествия

В Курске школьницы разрушили надгробия на кладбище

В ролике показано, как подростки ногами рушат надгробия Они повредили 6 могил.
Говорит Москва вчера в 13:47
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК вчера в 17:40
Общество

Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию

ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости вчера в 06:50
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 17:14
Происшествия

Названа главная версия убийства главы Центра «Э» Ингушетии

Начальник Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит по «заказу», пишет «МК» со ссылкой на источник.
Ореанда-Новости вчера в 14:38
Футбол

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»

Спорт-Экспресс вчера в 12:56
Армия и оружие

Владимир Карасёв: Поляки не собираются погибать за Прибалтику

Поляки поняли, что дело пахнет керосином, и полыхнет не США, а Польша.
Новостной фронт вчера в 09:15
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 01 ноября в 19:04
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 13:09
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 18:33
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 15:24
Футбол

Лэмпард повторил рекорд «Челси» 30-летней давности

Как показывается статистика, субботняя победа над «Уотфордом» (2:1) позволила Лэмпарду повторить лучший клубный результат по выездным победам подряд, если учитывать все официальные матчи.
Евро-футбол.ру вчера в 17:22
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском вчера в 13:31
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 02:00
Общество

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США

Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru вчера в 20:04
Экономика

Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн

Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт 01 ноября в 11:14
Происшествия

В Челябинской области в жилом доме произошел хлопок газа

РБК вчера в 17:48
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 19:14
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