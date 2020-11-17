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ТагилСити.ру
ТагилСити.ру

Евгений Куйвашев: «В 2021 году уровень безработицы в регионе сократится в три раза»

УралПолит.Ru
Новый День
Накануне.Ru
Интерфакс - Россия
КП - Екатеринбург
ФедералПресс
Областная газета
ТагилСити.ру
На заседании Заксобрания региона с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год Куйвашев заявил, что к концу следующего года уровень зарегистрированной безработицы должен составить 2%. По итогам этого года, он может составить 6%. Напомним, в октябре, впервые с апреля 2020 года, уровень безработицы в Свердловской области стал снижаться.В источнике
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УралПолит.Ru

В Свердловской области реорганизуют спортивные площадки. Среди объектов – «Екатеринбург-Арена» и академия Карполя

УралПолит.Ru05:17
Новый День

К концу 2021 года Куйвашев обещал среднюю зарплату на уровне июня этого года

Новый День00:55
Областная газета

Евгений Куйвашев озвучил прогноз по росту зарплат свердловчан

Областная газета04:07
Накануне.Ru

Куйвашев: Развитие АПК для Среднего Урала в приоритете

Накануне.Ru02:47
КП - Екатеринбург

Губернатор Свердловской области спрогнозировал сокращение уровня безработицы в три раза

КП - Екатеринбург02:34
ТагилСити.ру

Евгений Куйвашев: «В 2021 году уровень безработицы в регионе сократится в три раза»

ТагилСити.ру04:11
ФедералПресс

Куйвашев пообещал сократить безработицу в три раза в 2021 году

ФедералПресс00:53

Убийца настоятеля монастыря в Ярославской области осужден на 15 лет

Суд в Ярославле признал Александра Авдеева виновным в убийстве настоятеля Свято-Троицкого монастыря в Переславле-Залесском (Ярославская область) Даниила (Соколова), сообщила журналистам пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.
Интерфакс04:13

Армен Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой

Напомним, народный артист был разведен с ней 5 лет назад, а его близкий друг и продюсер Марк Рудинштейн добавил, что с супруги успели все оформить документально, а их встреча прошла очень тепло.
CT newsвчера в 03:28

Аскольда Запашного выписали из больницы

Художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный выписан из Первой Градской больницы, куда днем ранее был госпитализирован в связи с тем, что у него упало давление.
ТАСС02:20

На железной дороге в месте схода поезда под Ковровом проводились ремонтные работы

В понедельник в 14:07 (мск) на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги, по уточненным данным СК РФ, сошли с рельсов 33 вагона грузового поезда, в состав которого входило 64 цистерны с мазутом, один человек погиб.
ТАСС02:55

Мишустин распорядился выделить еще 61,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщает во вторник пресс-служба российского правительства.
ТАСС01:12

Новосибирский Минздрав проверит сообщения о смерти мужчины, который не получил медпомощь

Минздрав Новосибирской области проведет проверку по факту сообщения в соцсетях о смерти 48-летнего мужчины с симптомами коронавируса, который не получил своевременную медицинскую помощь и не был госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава во вторник.
ТАСС01:29

Сенат США принял антидопинговый закон Родченкова

Сенат США принял антидопинговый закон, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и устанавливающий уголовную ответственность за применение допинга на соревнованиях с участием американских спортсменов.
Известия05:11