На заседании Заксобрания региона с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год Куйвашев заявил, что к концу следующего года уровень зарегистрированной безработицы должен составить 2%. По итогам этого года, он может составить 6%. Напомним, в октябре, впервые с апреля 2020 года, уровень безработицы в Свердловской области стал снижаться.

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