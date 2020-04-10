с чего всё началось

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, вносящий изменения в особой режим на Среднем Урале. Вводятся послабления для парикмахерских и частично – для детских садов и магазинов.

Происшествия Житель Тульской области застрелил егеря Следователи возбудили уголовное дело после того, как один из жителей Тульской области застрелил из ружья егеря в поселке Кондратово Белевского района, а при задержании покончил с собой. 17

Общество В Калининградской области продлили режим самоизоляции Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. 116

Энергетика Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. 8

Спорт Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24. 8

Экономика В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша» Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова. 29

Происшествия Три пациентки с подозрением на коронавирус умерли в Дагестане Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. 45

Общество Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил, пока мы находимся в его начале и не приблизились к середине. 2,3K

Общество Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 14

Общество В США нашли способы наказать Китай за коронавирус Один из ключевых вопросов, которые волнуют американский истеблишмент во время пика эпидемии в США, сводится к тому, как взыскать с Китая убытки, которые и его страна, и мировое сообщество понесли из-за распространения коронавируса нового типа.

Здоровье Из перинатального центра в Саратове уволились 26 врачей Из перинатального центра Саратова уволились 26 врачей после того, как было объявлено, что учреждение временно отдают под размещение больных с коронавирусной инфекцией. 13

Общество В Петербурге запретили посещение кладбищ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля. 157

Общество Школы сами смогут выбрать дату окончания учебного года для 1–8 классов Минпросвещения ранее сообщило, что регионы могут закончить учебный год для 1–8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ или перенести часть программы на следующий учебный год. 13

Общество Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора. 142