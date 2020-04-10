Коронавирус

Телеканал ОТВТелеканал ОТВЕвгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, вносящий изменения в особой режим на Среднем Урале. Вводятся послабления для парикмахерских и частично – для детских садов и магазинов.
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с чего всё началось
Как написал он на своей странице в соцсети Instagram
, с 13 апреля в регионе могут начать работать парикмахерские, при этом они смогут только стричь клиентов, но не оказывать какие-либо другие услуги, например окрашивание.
Znak.com07:56

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Губернатор Свердловской области разрешил работать парикмахерским

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КП - Екатеринбург08:26

Можно, если осторожно: свердловский губернатор разрешил работать парикмахерским и детским садам

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Происшествия

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Газета.Ru 14:02
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Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

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Коммерсантъ 10:54
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РИА Новости вчера в 12:45
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Энергетика

Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
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Общество

Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима

Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
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Наука

Показано движение коронавируса в помещении при кашле

Финские ученые смоделировали момент кашля инфицированного коронавирусом человека.
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В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv вчера в 07:52
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Здоровье

В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
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Экономика

В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
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Происшествия

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Три женщины с предварительно подтвержденными анализами на COVID-19 скончались в Республиканском центре инфекционных болезней Дагестана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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Музыка

Пухляш из клипа Little Big устроил балконные танцы в новом видео

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За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
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Собянин рассказал о предполагаемом пике заболеваемости коронавирусом

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Общество

Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом не закончится быстро

Ситуация с распространением коронавируса быстро не закончится.
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Общество

В Краснодаре пока не станут открывать ярмарки и рынки

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Общество

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

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В США нашли способы наказать Китай за коронавирус

Один из ключевых вопросов, которые волнуют американский истеблишмент во время пика эпидемии в США, сводится к тому, как взыскать с Китая убытки, которые и его страна, и мировое сообщество понесли из-за распространения коронавируса нового типа.
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Здоровье

Из перинатального центра в Саратове уволились 26 врачей

Из перинатального центра Саратова уволились 26 врачей после того, как было объявлено, что учреждение временно отдают под размещение больных с коронавирусной инфекцией.
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Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч

Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
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Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

В Московской области более тысячи человек заболели коронавирусной инфекцией.
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Общество

В Петербурге запретили посещение кладбищ

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Общество

Школы сами смогут выбрать дату окончания учебного года для 1–8 классов

Минпросвещения ранее сообщило, что регионы могут закончить учебный год для 1–8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ или перенести часть программы на следующий учебный год.
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке

Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Аргументы и Факты вчера в 03:49
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Общество

Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова

Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
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Экономика

Российским городам предсказали дезурбанизацию

В течение ближайших нескольких лет в сельскую местность из городов могут вернуться 2–3 млн человек.
РБК 11:13
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Евгений Владимирович Куйвашев
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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