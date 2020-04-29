Коронавирус
Вечерние ВедомостиЕвгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
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Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт.
— Евгений Куйвашев, российский политикУралПолит.Ru 08:40
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Екатеринбург Онлайн08:17
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Политика
Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
В России режим нерабочих дней продлится до 11 мая.
Четвертая Власть вчера в 10:49
Общество
Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Общество
Глава Минздрава Тульской области заболел коронавирусом
Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12:58
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор экс-замдиректора ФСИН Коршунову
Мосгорсуд разрешил бывшему замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Олегу Коршунову работать в ведомстве, оставив без изменения семилетний срок заключения по делу о мошенничестве на 263 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.
РАПСИ 12:48
Кино
Названы самые убыточные фильмы 2019 года
Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily вчера в 15:29
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
Общество
В России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России.
Коммерсантъ 06:20
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что в результате ограничительных мер в городе удалось сократить число людей на рабочих местах с 7 млн до 2,5–2,6 млн.
РБК 12:44
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском 09:25
Происшествия
В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина
Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
Известия 11:34
Технологии
«Мегафон» запустил тарифы для удаленной работы
«Мегафон» запустил специальную линейку тарифов передачи данных для тех, кто в условиях самоизоляции работает удаленно и не может пользоваться домашним интернетом Тарифы без ограничения скорости позволяют обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, и предназначены для использования SIM-карт в ноутбуках, модемах и роутерах.
TechFusion 12:09
Хоккей
Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»
Российская газета 12:57
Общество
На майские праздники усилят контроль самоизоляции в Подмосковье
Во время майских праздников на территории Московской области соблюдение режима самоизоляции будут проверять усиленные патрули, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Live24 12:29
Футбол
Марадона попросил руку Бога покончить с пандемией коронавируса
Легендарный футболист Диего Марадона отреагировал на решение Федерации футбола Аргентины досрочно завершить внутренние турниры на фоне пандемии коронавируса, за счет чего его клуб «Химнасия и Эсгрима» остался в высшем дивизионе, передают аргентинские СМИ.
ProstoProSport 09:00
Шоу-бизнес
Папунаишвили раскритиковал жюри шоу «Танцы со звёздами»
RuNews24.ru вчера в 15:09
Общество
Великобритания вышла на третье место по числу жертв коронавируса
Великобритания вышла на третье место в мире по количеству смертей от коронавирусной инфекции Об этом в среду, 29 апреля, сообщает The Independent со ссылкой на данные Минздрава страны.
Известия 12:58
Авто
Kia рассказала о новых кроссоверах для России
Автоновости дня 10:37
Общество
В Минздраве заявили о снижении роста заражений коронавирусом
Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни",- сказал Брико в ходе онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:49
Спорт
Игра Generation Zero временно стала бесплатной в Steam
Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Студия Systemic Reaction объявила, что её игра Generation Zero станет временно бесплатной в сервисе Steam.
REGNUM 01:45
Экономика
ВВП США в I квартале снизился на 4,8%
В I квартале 2020 года экономика США сократилась на 4,8% в годовом выражении.
Саминвестор 08:53
Общество
В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект
В Москве заработала система обработки данных компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта в целях диагностики COVID-19.
РБК 10:01
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти
Наша версия 10:28