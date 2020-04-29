Это нужно, чтобы в будущем понимать, с кем контактировали люди, у которых впоследствии может быть обнаружен коронавирус. Пассажирам не нужно будет ни перед кем дополнительно отчитываться о поездках. Просто при покупке билета нужно будет предъявить паспорт.

В период с 1 по 11 мая Указом губернатора Свердловской области от 29 апреля установлены дополнительные правила в рамках режима повышенной готовности для борьбы с пандемией COVID-19. Согласно Указа, всем, кто выходит на улицу в этот период, необходимо надевать маску или респиратор.

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

Общество Жизнь России после коронавируса предсказал футуролог Медведев Идеолог трансгуманистического движения и футуролог Данила Медведев высказал свое мнение о том, как изменится жизнь в России после окончания эпидемии. 5

Происшествия Вертолет НАТО упал в Ионическое море Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr. 12

Здоровье Строгий карантин ввели во всех больницах и соцучреждениях Коми Власти Республики Коми ввели строгий карантин в больницах и социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей, при котором персонал находится по две недели в учреждении или в обсерваторах поблизости, сообщил в среду врио главы региона Владимир Уйба, назвав введенные меры "казарменным положением". 1

Футбол Назван лучший футбольный тренер всех времен Лучшим тренером за всю историю футбола является патриот «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, согласно рейтингу, который был составлен и опубликован 29 апреля британским изданием FourFourTwo.

Гаджеты Google может представить Pixel 4a в середине мая Предполагается, что запуск Pixel 4a будет проходить таким же образом, как и в случае с Pixel 4. Напомним, смартфон Pixel 4 производитель представил 15 октября прошлого года, сразу же открыв возможность оформления предзаказа.

Космос Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX Один из пользователей Twitter призвал Рогозина обратить внимание на самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты семейства «Союз-2» и работает над перспективным «Союз-5» — российским ответом на американский Falcon 9. Ранее в апреле Рогозин объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон.

Общество Власти США заказали 100 тысяч похоронных мешков Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тысяч похоронных мешков на случай продолжения пандемии.

Футбол Президент Франции хочет завершения топ-чемпионатов Европы Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы чемпионаты Испании, Италии, Германии и Англии были завершены досрочно, передает Le Parisien.

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства. 63

Здоровье В Минздраве назвали важный симптом коронавируса Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции. 638

Экономика ФРС сохранила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых. 4

Общество Илон Маск призвал отменить карантин в США Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в своем Twitter призвал отменить в США ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Экономика Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта. 54

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 549

Общество Число жертв коронавируса в США превысило 60 тысяч человек Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что число жертв коронавируса в стране не превысит 100 тысяч человек.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники По просьбе премьер-министра РФ Михаила Мишустина Роспотребнадзор подготовил для жителей рекомендации на майские праздники. 866